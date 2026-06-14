Dejan Milosavljev: Ich bin bereit fürs Finale gegen den FC Barcelona

Der serbische Torhüter Dejan Milosavljev ist nach einer schweren Nacht mit Kopfschmerzen wieder zurück und gibt grünes Licht für das Finale gegen den FC Barcelona. Er zeigt vor dem Team-Hotel beide Daumen hoch und ist bereit fürs Finale.

Nach einem Wurf von Albin Lagergren bekommt Dejan Milosavljev einen Ball ins Gesicht und muss zu Boden gehen. Doch der Berliner Keeper hält sich selbstbewusst zurück und gibt grünes Licht für das Finale gegen den FC Barcelona.

Milosavljev ist bereit fürs Finale und zeigt vor dem Team-Hotel beide Daumen hoch. Der Füchse-Keeper wird jedoch ohne ihn auskommen müssen, da er nach Kielce wechselt, um für den polnischen Verein zu spielen. Milosavljev' Abschied aus Berlin fällt ihm schwer, da seine Familie sich sehr wohl gefühlt hat bei den Füchsen und in der Stadt. Das neue Torwart-Gespann in Berlin wird aus Lasse Ludwig und Andreas Palicka bestehen





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