Deko-Trend 2026: Gefaltete Wabenpapier-Kugeln statt Glaskugeln
Rote Glaskugeln weichen 2026 einem modernen Trend: gefaltete Wabenpapier-Ornamente in Naturtönen. Diese nachhaltigen, bruchsicheren und kostengünstigen Dekoartikel verbinden skandinavischen Minimalismus mit zeitgemäßer Eleganz.
Mal keine Kugeln am Weihnachtsbaum? Das ist der Dekorations-Trend für den Winter 2026, den alle richtig schön findenRote Christbaumkugeln sind ein Klassiker, aber wie wäre es mal mit einer richtig schönen Alterntive?
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Weihnachtskugeln aus gefaltetem Wabenpapier – insbesondere in gedeckten Naturtönen wie Dunkelgrün. Sie gehören zu den prägendsten Deko-Trends der letzten Jahre und verkörpern den skandinavisch inspirierten Minimalismus. Im Vergleich zu klassischen Glaskugeln wirken diese Papierornamente deutlich moderner, weil sie bewusst auf Hochglanz, künstlichen Glitter und harte Reflexionen verzichten.
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