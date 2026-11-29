Rote Glaskugeln weichen 2026 einem modernen Trend: gefaltete Wabenpapier-Ornamente in Naturtönen. Diese nachhaltigen, bruchsicheren und kostengünstigen Dekoartikel verbinden skandinavischen Minimalismus mit zeitgemäßer Eleganz.

Mal keine Kugeln am Weihnachtsbaum? Das ist der Dekorations-Trend für den Winter 2026, den alle richtig schön findenRote Christbaumkugeln sind ein Klassiker, aber wie wäre es mal mit einer richtig schönen Alterntive?

Diesen Deko-Trend 2026 wollen wir sofort shoppen! , der viel moderner, spannender und schöner ist. Und das Allerbeste? Wir bestellen ihn für gerade einmal 9 Euro direkt nach Hause.

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Weihnachtskugeln aus gefaltetem Wabenpapier – insbesondere in gedeckten Naturtönen wie Dunkelgrün. Sie gehören zu den prägendsten Deko-Trends der letzten Jahre und verkörpern den skandinavisch inspirierten Minimalismus. Im Vergleich zu klassischen Glaskugeln wirken diese Papierornamente deutlich moderner, weil sie bewusst auf Hochglanz, künstlichen Glitter und harte Reflexionen verzichten.