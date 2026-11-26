Dekra ist vielen vor allem durch die Hauptuntersuchung bekannt. Nun rücken KI und Cybersicherheit stärker in den Fokus – welche Rolle der Konzern dabei übernehmen will.

Dekra ist vielen vor allem durch die Hauptuntersuchung bekannt. Nun rücken KI und Cybersicherheit stärker in den Fokus – welche Rolle der Konzern dabei übernehmen will.

Stuttgart - Der Prüfkonzern Dekra hat trotz Wirtschaftskrise 2026 zugelegt. Das in Stuttgart ansässige Unternehmen erwartet für das zu Ende gehende Jahr ein Plus beim Umsatz von rund fünf Prozent auf 4,7 Milliarden Euro, wie Vorstandschef Stan Zurkiewicz mitteilte.

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"Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bleiben anspruchsvoll. " Angaben zum Ergebnis wurden keine gemacht. Dekra ist vielen Autofahrern vor allem von der Hauptuntersuchung bekannt. Mit 34 Millionen Fahrzeugprüfungen weltweit ist das Unternehmen eigenen Angaben zufolge in diesem Bereich Weltmarktführer.