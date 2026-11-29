Augsburg entführt in der DEL drei Punkte aus Mannheim. Die Adler steigern sich zu spät und scheitern immer wieder am starken Gäste-Keeper Peyton Jones.

Stand: 29.11.2026 • 16:46 Uhr Augsburg entführt in der DEL drei Punkte aus Mannheim. Die Adler steigern sich zu spät und scheitern immer wieder am starken Gäste-Keeper Peyton Jones.

Die Adler Mannheim haben ihr Heimspiel in der Deutschen Eishockey Liga gegen die Augsburger Panther am Sonntag mit 1:3 verloren. Für die Gäste war es der erste Sieg in regulärer Spielzeit in Mannheim seit sieben Jahren. Die Begegnung begann denkbar schlecht für die Gastgeber.

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Gerade einmal eine Minute und zwölf Sekunden waren gespielt, da saßen schon zwei Adler auf der Strafbank: Jérémie Poirier und Nicolas Mattinen hatte es erwischt. Augsburg machte in doppelter Überzahl mächtig Druck, doch Adler-Keeper Jake Hildebrand parierte zweimal stark. Dann kassierten auch die Gäste die erste Strafe, es war jede Menge Platz auf dem Eis. Tore fielen in den ersten turbulenten Minuten aber keine.