Die Kölner Haie haben ihre kleine Siegesserie im dritten Heimspiel in Folge nicht fortführen können.

mussten sich die Haie am Sonntag in eigener Halle dem ERC Ingolstadt mit 1:4 geschlagen geben. In der Tabelle rutschte der KEC damit auf Platz neun ab.

Trotz Niederlage können sich die Haie aber einen neuen DEL-Rekord auf die Fahne schreiben: 18.800 Zuschauer waren in die Kölner Arena gekommen und damit mehr als je zuvor bei einem regulären Ligaspiel. Ingolstadt war von Beginn an das aktivere Team, auch wenn Elias Pul sich früh eine Zwei-Minuten-Strafe einhandelte . Das Powerplay konnten die Haie allerdings nicht nutzen und mussten wenig später das 0:1 durch Riley Sheen einstecken . Die Tigers gewannen mehr Zweikämpfe und ließen kaum Kölner Chancen zu. Zum Ende des ersten Spielabschnitts wurden die Haie gefährlicher vor dem Tor der Gäste. Das zweite Kölner Powerplay der Partie hielt allerdings nur 39 Sekunden, dann gesellte sich Marcel Noebels zu Ingolstadts Daniel Schmölz auf die Strafbank.

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Die wenigen Sekunden Überzahl konnten beide Teams gleichermaßen nicht nutzen. Zu Beginn des zweiten Drittels dezimierten sich die Gäste erneut selbst und diesmal schlugen die Haie zu. Kurz vor Ablauf des Powerplays traf Juhani Tyrväinen zum Ausgleich .