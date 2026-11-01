DEL-Status quo vor Deutschland-Cup-Pause: Kölner Haien Sieg gegen Iserlohn

Vor der Deutschland-Cup-Pause sichern sich die Kölner Haien mit einem Shootout-Sieg gegen Iserlohn zwei Siege in Folge. Weitere Ergebnisse der DEL-Runde.

Köln und Berlin (ots) - In den letzten Spielen vor der großen Pause für den Deutschland-Cup zeigten die Teams der Deutschen Eishockey Liga emotionale und taktisch anspruchsvolle Leistungen. Die Kölner Haie gewannen ihr Spiel gegen die Iserlohn Roosters mit drei zu zwei im Shootout. Dies markiert den ersten Saisonsieg in Folge für das Team von Trainer Thomas Berglund. In München stoppten die Nürnberg Ice Tigers die Siegesserie des EHC Red Bull München. Gleichzeitig erreichten die Adler Mannheim einen wichtigen Auswärtssieg bei den Tabellenführern Eisbären Berlin.

Haie brechen Sieglos-Serie in Iserlohn

Bei den Kölner Haien sorgte Erleichterung für Aufatmen. Das Team von Thomas Berglund konnte nach langer Durststrecke endlich zwei Spiele in Folge gewinnen. Der Sieg gegen Iserlohn war jedoch keine Selbstläufer. Die Gäste aus dem Sauerland führten nach dem zweiten Drittel mit zwei zu null. Valtteri Kemiläinen und Brady Austin hatten die Gäste in eine sichere Position gebracht. In der Schlussphase drehten die Haie das Spiel noch und zwangen die Iserlohner in den Shootout. Dort war Gregor MacLeod entscheidend. Er verwandelte den entscheidenden Strafstoß und bescherte seinem Team den dreipunktigen Erfolg. Auch Teamkollege Daniel Fischbuch atmete auf. Für ihn war es ein wichtiges Signal nach einer schwachen Phase.

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Daniel Fischbuch kommentierte die Situation deutlich. Er bezeichnete die vergangenen Spiele als bitter, aber betonte die Bedeutung des gebrochenen Fluchs. Das Team geht nun mit einem Sieg und einem guten Gefühl in die Pause. Auf der Gegenseite zeigte sich Julian Napravnik von der Niederlage nicht enttäuscht. Der Verteidiger hatte die Zwei-Nulledürre für Iserlohn vorangetrieben. Er erkannte die Effizienz der Haie in der Schlussphase an. Napravnik betonte, dass Iserlohn am Ende besser hätte stehen müssen. Dennoch sei man froh, noch einen Punkt nach Hause genommen zu haben. Die Partie war ein typisches Beispiel für die enge Konkurrenz in der Liga.

Gesundheitsaktion und Musik als Begleiter

Abseits der sportlichen Wettkämpfe stand der Spieltag ganz im Zeichen der Gesundheit und der Krebsprävention. Die bekannte Kölner Band Druckluft engagierte sich mit einem speziellen Song. Sie dichteten ihren Hit Karnevalsmaus in Eishockeymaus um. Dies war ein gigantischer Erfolg in der Community. DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke dankte der Band ausdrücklich für das Lied. Er betonte, wie gut die Eishockey-Community die Initiative annahm. In sozialen Medien wurden über sechshundertfünfzigtausend Downloads gezählt. Tripcke hofft, dass diese positive Entwicklung anhalten wird.

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Prominente Unterstützung kam dabei aus den eigenen Reihen. Das Haie-Urgestein Moritz Müller half bei der Umsetzung mit. Sänger Florian Hertel berichtete von der engen Zusammenarbeit. Er habe den Song gemeinsam mit Mo-Torres geschrieben. Moritz Müller habe den Text auf seine Tauglichkeit geprüft. Über WhatsApp habe man die Details abgesichert. Das Ziel war eine Version, die emotional und sportlich funktioniert. Solche Projekte stärken den Zusammenhalt innerhalb der Liga und erreichen auch ein breites Publikum.

Nürnberg stoppt München und Schwenningen gewinnt

Im Süden Deutschlands gab es eine Überraschung. Die Siegesserie der Nürnberg Ice Tigers riss ausgerechnet im Derby in München ab. Der EHC Red Bull München konnte die vier Spiele andauernde Erfolgsserie seiner Gäste nicht stoppen. Lukas Klok sorgte mit seinem ersten Tor in der DEL für den entscheidenden Treffer zum Zwei-eins-Sieg. Für den Münchner Neuzugang war dies ein historisches Moment. Er erklärte, dass viele Spiele in der Vergangenheit ohne Torbleiben geendet hätten. Das Wichtigste sei aber der Teamgewinn gewesen. Er lobte die Defensive seiner neuen Mitspieler.

Jakob Weber von Nürnberg lobte seine alten Kollegen. Er verwies auf die Erfahrung, wie man mit einer Führung umgeht. Trotzdem sei man mit der bisherigen Saison der Ice Tigers sehr zufrieden. Man sehe sich als Überraschung der Saison. Es sei jedoch noch ein langer Weg. In Schwenningen erkämpften sich die Wild Wings einen knappen Vier-drei-Erfolg nach Verlängerung gegen Aufsteiger Krefeld. Alexander Karachun schoss das Siegtor. Der Trainer forderte mehr Einsatz nach der Länderspielpause. Verletzte oder nicht, der Einsatz zähle. Man müsse das Potenzial zeigen und nicht auf unteren Plätzen verharren.

Frankfurt und Mannheim feiern wichtige Siege

Die Löwen Frankfurt zeigten sich effizient und bezwangen den ERC Ingolstadt mit fünf zu zwei. Für Frankfurt war dies ein wichtiger Schritt nach drei Niederlagen in Folge. Besonders die Rückkehr von Daniel Pfaffengut wurde gefeiert. Er gilt als wichtiger Leader für das Team. Markus Schweiger betonte, wie gut es tat, ihn wieder auf dem Eis zu sehen. Pfaffi sei jeden Tag wichtig. Der Sieg stärkte das Selbstvertrauen der Frankfurter. In Mannheim feierte man einen historischen Erfolg. Nach fünf Jahren gewann das Team mal wieder auswärts bei den Eisbären Berlin.

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Trainer Dallas Eakins führte das hohe Zweikampf-Level als Hauptgrund für den Drei-eins-Erfolg an. Das Spiel habe sich früh im November wie ein Playoff-Spiel angefühlt. Es sei sehr eng gewesen und hätte in beide Richtungen gehen können. Eakins zitierte dabei die Weisheit des Tages. Gewinnen sei besser als verlieren. Trotz der Niederlage legten die Eisbären Berlin den Fokus auf das Positive. Liam Kirk betonte, dass man im Vorjahr ähnliche Positionen akzeptiert hätte. Man sei gut dabei. Die Eisbären bleiben Tabellenführer, während Mannheim bis auf zwei Punkte aufrückt.

Bremerhaven und Augsburg gewinnen mit Stil

Auch das gebeutelte Team aus Bremerhaven stand und siegte. Mit einem Fünf-zwei-Sieg gegen Straubing demonstrierten die Norddeutschen Zusammenhalt. Nino Kinder lobte die familiäre Struktur des Teams. Man komme näher zusammen, egal wie schlecht die Lage sei. Man habe viel Pech gehabt. Viele junge Spieler dürften nicht spielen, da kein U23-Spieler gemeldet sei. Umso besser, dass man mit der kleinen Gruppe Punkte hole. Die letzten drei Spiele hätten gezeigt, dass das Team gewinnen und Tore schießen könne.

Bremen habe sich sieben von neun möglichen Punkten geholt. Jeder könne nun mit einem guten Gefühl in die Pause gehen. In Wolfsburg feierten die Augsburger Panther einen klaren Vier-null-Auswärtssieg. Für den AEV war es der zweite Sieg am Wochenende. Torhüter Tobias Ancicka hatte einen relativ leichten Job. Er hielt sein Tor sauber und feierte seinen zehnten Shutout in der DEL. Wolfsburg-Kapitän Spencer Machacek war nach dem desaströsen Wochenende stinksauer. Die Mannschaft musste nach einem Ein-e-acht gegen Nürnberg und einem Vier-null gegen Augsburg deutlich besser sein.