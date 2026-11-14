Delani Diekmeier: Ex-HSV-Profi Dennis Diekmeiers Tochter kämpft gegen Krebs und plant Charity

Delani Diekmeier, Tochter von Dennis Diekmeier, kämpft seit Anfang 2025 gegen Krebs. Nach gescheiterten Therapien plant sie eine Hilfsaktion für Obdachlose in Hamburg.

Die Tochter von Ex-HSV-Profi Dennis Diekmeier hat ihren schweren Kampf gegen Krebs öffentlich gemacht. Delani Diekmeier, die aktuell 15 Jahre alt ist, schildert nun erstmals selbst, wie sie den Alltag mit ihrer Erkrankung bewältigt. Die Familie lebte bisher vor allem über die Medienberichte, doch jetzt findet das Mädchen ihre eigene Stimme in der Öffentlichkeit.

Diagnose und Behandlung seit 2025

Die Diagnose Krebs fiel im Anfang 2025, als Ärzte einen Tumor an Delanis Nebenniere entdeckten. Dieser Tumor wurde kurz darauf operativ entfernt. Im Anschluss unterzog sich das junge Mädchen einer Immuntherapie. Im Juli gab ihre Mutter Dana Diekmeier öffentlich bekannt, dass die Metastasen weitergewachsen waren. Seitdem bestimmen wiederkehrende Operationen und Therapien den Lebensrhythmus der Familie. Gerade ist ein weiterer Versuch einer Behandlung ohne den erhofften Erfolg geblieben.

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Familiärer Alltag und neue Pläne

Da für dieses Jahr kein Beginn einer neuen Therapie mehr geplant ist, kann die Familie Diekmeier die kommenden Wochen besser strukturieren. Die Mutter Dana Diekmeier erklärt, dass die Freizeitplanung nun wieder möglich ist, da sie dieses Jahr nicht mehr ins Krankenhaus müssen. Stattdessen planen sie für den 18. Dezember eine große Geburtstagsparty für Delani, die dann 16 Jahre alt wird. Ein möglicher neuer Behandlungsversuch könnte eventuell im Januar in einer anderen Form stattfinden.

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Soziale Verantwortung in Hamburg

Obwohl die eigene Familie seit Monaten zwischen Hoffen, Bangen und neuen medizinischen Rückschlägen lebt, möchte Delani anderen Menschen helfen. Im Dezember wird die Jugendliche bei einer Charity-Aktion für Obdachlose in Hamburg als Kellnerin tätig sein. Ihr Herzenswunsch war es, bei dieser Aktion mitzuwirken. Ihre Mutter Dana Diekmeier betont, wie stolz sie auf ihre Tochter ist, da Delani die Einladung selbst aktiv aufgegriffen hat, um den Event zu unterstützen.

Zeit der Normalität und Reflexion

Bei einem Besuch im Alsterhaus in Hamburg stöberten Mutter und Tochter nach Weihnachtsgeschenken und genossen die gemeinsame Zeit. Für beide ist diese Stadt ein besonderer Ort, auch wenn die Familie in die Nähe von Heidelberg in Baden-Württemberg gezogen ist. Delani zeigt eine klare Haltung zur Erkrankung und rät dazu, sich nicht zu verstecken. Sie sagt, dass es nichts daran ändere, nur auf dem Sofa zu liegen und zu weinen. Stattdessen soll man versuchen, Normalität in den Alltag zu holen und die Zeit mit der Familie zu genießen.