Delay Sports Berlin besiegt FFC Tegel mit 31:0 in der Bezirksliga

Der Influencer-Verein Delay Sports Berlin sorgt für Rekord: Das Frauenteam gewinnt mit 31:0 gegen den FFC Tegel. Details zum Spiel und den Gründen für die enorme Distanz.

Der Influencer-Fußballverein Delay Sports Berlin hat am vergangenen Sonntag, dem 8. November, einen historischen und absoluten Rekordsieg in der Berlin er Bezirksliga errungen. Das Frauenteam besiegte den FFC Tegel mit einem knallhohen Ergebnis von 31 zu 0. Diese Begegnung, die im Rahmen der untersten Spielklasse im deutschen Frauenfußball stattfand, endete bereits nach der ersten Halbzeit, da der Unterschied zwischen den Mannschaften schlichtweg zu groß war.

Hintergrund des Vereins und der Rekordsieg

Der Verein Delay Sports wurde im Jahr 2021 von den bekannten Twitch-Streamern und Influencern Elias Nerlich sowie Sidney Friede gegründet. Beide sind heute 28 Jahre alt und stehen hinter diesem medialen Fußballprojekt. In Berlin ist auch der Streamer Niklas Wilson Sommer ein fester Bestandteil, der den Verein bei den Spielen unterstützt. Seit der Saison 2026/27 nimmt nun auch ein offizielles Frauenteam am Ligabetrieb teil. Trainerin Samantha-Samira Ibrahim, ebenfalls 27 Jahre alt, führt die Mannschaft an. Der 31:0-Sieg markiert dabei nicht nur einen weiteren Sieg in einer bereits lückenlosen Siegesserie, sondern auch das jüngste Rekordergebnis in der Geschichte des Vereins.

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Ablauf des Spiels und taktische Situation

Das Spiel gegen den FFC Tegel entwickelte sich zu einer einseitigen Angelegenheit, die bereits nach 45 Minuten ihre vorzeitige Beendigung fand. Innerhalb dieser kurzen Zeitspanne landeten durchschnittlich alle anderthalb Minuten ein Ball im Netz, was zu einem Score von 31 Toren führte. Die Gegnerinnen vom FFC Tegel hatten jedoch einen personellen Nachteil. Andreas Schild, der 49-jährige sportliche Leiter von Delay Sports, erklärte auf der Social-Media-Plattform Instagram die Situation präzise. Die Mannschaften von FFC Tegel waren nur mit neun Spielerinnen angetreten, wollten aber dennoch antreten.

Reaktionen und Respekt für den Gegner

Trotz der reduzierten Anzahl an Spielerinnen versuchte Delay Sports, das Spiel fair zu gestalten, indem man sich ebenfalls auf neun Spielerinnen pro Seite beschränkte. Dennoch war der Leistungsunterschied zu enorm, sodass der FFC Tegel das Spiel komplett verlor. Nach der Abpfiffskurve der ersten Halbzeit wurde die Begegnung beim Stand von 31:0 abgebrochen, eine zweite Halbzeit fand nicht mehr statt. Bei aller Freude über den haushohen Erfolg im 8. Spieltag vergaß der Verein nicht, den Kontrahenten zu respektieren. Andreas Schild würdigte den FFC Tegel ausdrücklich dafür, dass sie angetreten und eine Halbzeit durchgehalten haben.

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Top-Scorer und mediale Präsenz

Auf individueller Ebene stachen zwei Spielerinnen von Delay Sports hervor. Zahraa Chahrour und Dilara Akgümüs, bei denen das genaue Alter nicht öffentlich bekannt ist, waren mit jeweils sieben Toren die treffsichersten Akteurinnen des Abends. Dieses Ergebnis unterstreicht die offensive Stärke des Teams, das von Fans begleitet wird, die den Spielern meist vor dem Bildschirm zuschauen, nun aber auch live am Spielfeldrand anwesend sind. Der Verein veröffentlichte nach dem Spiel den Satz: Wir setzen unsere Siegesserie fort und gewinnen auch am 8. Spieltag haushoch gegen den FFC Tegel. Mit dem Ausruf Weiter so, Mädels, motivierte das Management das Team für die kommenden Herausforderungen in der Liga.

Zukünftige Perspektiven und Bedeutung

Der 31:0-Sieg dient als weiterer Beleg für die Ambitionen von Delay Sports, im unteren Bereich des deutschen Fußballs Fuß zu fassen und mediale Aufmerksamkeit mit sportlicher Leistung zu kombinieren. Die Bezirksliga in Berlin bietet dabei die Plattform, um diese Strategie zu verfolgen. Dass der Verein trotz des knallharten Ergebnisses den Respekt vor dem Gegner nicht verloren hat, zeigt die professionelle Ausrichtung des Projekts, das von Influencern getragen wird. Die Kombination aus Streamer-Popularität und Ligabetrieb bleibt ein einzigartiges Phänomen im deutschen Sportgeschehen. Das Team wird nun mit derselben Intensität in die nächsten Partien gehen, um die bereits erreichte Dominanz zu festigen und die eigene Marke weiter zu etablieren.