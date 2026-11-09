Delay Sports Berlin erzielt 31:0-Sieg gegen FFC Tegel in der Bezirksliga

Der Influencer-Fußballverein Delay Sports Berlin dominiert den FFC Tegel mit einem deutlichen 31:0-Sieg am 8. November in der Berliner Bezirksliga. Details zum Spielverlauf.

Der Influencer-Fußballverein Delay Sports Berlin hat am vergangenen Sonntag, dem 8. November, mit einem historischen Ergebnis für Furore gesorgt. Die Frauenmannschaft des Vereins errang einen Kantersieg mit 31:0 Toren gegen den FFC Tegel in der Berlin er Bezirksliga. Dieses Ergebnis stellt nicht nur einen klaren sportlichen Triumph dar, sondern hebt auch die besondere Natur des Teams hervor, das von bekannten Twitch-Stars gegründet wurde. Der Spieltag markierte einen weiteren Meilenstein in der kurzen, aber erfolgreich verlaufenden Geschichte des Frauenteams, das seit der Saison 2026/27 in der untersten Spielklasse des Frauenfußballs aktiv ist.

Ungewöhnlicher Spielverlauf und Disparität

Der_match am 8. November entwickelte sich schnell zu einer einseitigen Angelegenheit. Trainerin Samantha-Samira Ibrahim führte das Team von Delay Sports an, während die Mannschaft des FFC Tegel mit nur neun Spielerinnen antrat. Sportlicher Leiter Andreas Schild erklärte auf Instagram, dass die gegnerische Mannschaft zunächst weniger Spielerinnen als vorgesehen hatte. Sie hätten sich dennoch zum Spiel gestellt und die Anzahl auf neun reduziert, um das Spiel überhaupt durchführen zu können. Der Leistungsunterschied zwischen den beiden Teams war jedoch so groß, dass der FFC Tegel keinen Hoffnungsschimmer besaß. Nach den ersten 45 Minuten wurde die Partie beim Stand von 31:0 abgebrochen, da eine Fortsetzung als nicht sinnvoll erachtet wurde.

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Führung durch Twitch-Stars und Vereinsgründung

Die Wurzeln des Vereins Delay Sports reichen bis ins Jahr 2021 zurück, als der 28-jährige Elias Nerlich und sein Kollege Sidney Friede den Verein ins Leben riefen. Beide sind bekannte Figuren im Streaming-Bereich und bringen ihre Popularität in den Sport. Ein weiteres wichtiges Mitglied des Umfelds ist Niklas Wilson Sommer, ebenfalls 28 Jahre alt und Streamer-Kollege. Wenn Willi, ein weiterer wichtiger Unterstützer, in Berlin ist, hilft er dem Verein aktiv bei den Spielen. Die Verbindung zwischen der digitalen Welt des Streamens und dem analogen Fußballfeld ist für Delay Sports charakteristisch. Fans, die sonst nur durch Bildschirme ihre Lieblingstaler verfolgen, sind nun oft live am Spielfeldrand anwesend, um die Spiele zu unterstützen.

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Individualleistungen und sportliche Bilanz

Die Torschützenköniginnen des 31:0-Sieges waren Zahraa Chahrour und Dilara Akgümüs, die beide jeweils sieben Tore erzielten. Diese statistische Dominanz verdeutlicht die Überlegenheit des Teams im Angriff. Im Durchschnitt landete während der 45 Minuten Spielzeit alle anderthalb Minuten ein Ball im Netz des FFC Tegel. Die Delay Sports Mannschaft feierte damit den jüngsten Rekordergebnis im Vereinskontext. Der Verein betonte in seinen sozialen Medien, dass die Siegesserie fortgesetzt werde und man auch am 8. Spieltag haushoch gewonnen habe. Das Motto "Weiter so, Mädels" unterstrich die positive Stimmung im Kader.

Respekt gegenüber dem Gegner

Trotz des hohen Sieges blieb Delay Sports sportlich fair und äußerte Respekt gegenüber dem FFC Tegel. Andreas Schild würdigte die gegnerische Mannschaft dafür, dass sie trotz des Rückstands angetreten waren und eine Halbzeit durchgehalten hatten. Dies zeigt die gute Atmosphäre innerhalb der Liga, trotz der offensichtlichen Disparität in der Spielstärke. Der FFC Tegel wurde für ihre Fairness und ihren Willen zu spielen anerkannt. Solche Gesten tragen zur Aufrechterhaltung eines guten Mites im untersten Ligabetrieb bei und demonstrieren Klassenbewusstsein des Siegerteams. Die Bezirksliga bietet somit nicht nur sportliche Konkurrenz, sondern auch Raum für gemeinsame Werte.