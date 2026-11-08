Dele Alli zahlt Wette an iShowSpeed: Ex-Spieler trägt Arsenal-Trikot

Ex-Tottenham-Star Dele Alli muss nach der verlorenen Videospiele-Wette gegen iShowSpeed ein Arsenal-Trikot tragen. Die Details zum Einsatz und zur aktuellen Karriere.

Am 08.11.2026 sorgte die ehemalige englische Nationalspielerin Dele Alli (30) für Schlagzeilen, indem sie das Trikot des Erzrivalen FC Arsenal trug. Dieser scheinbar widersprüchliche Akt erfolgte aufgrund einer eingegangenen Verpflichtung gegenüber dem bekannten US-Streamer iShowSpeed (21). Alli musste das ungewöhnliche Gestück für die Öffentlichkeit tragen, nachdem sie eine Wette im Bereich des Videogamings gegen den Influencer verloren hatte. Dieser Vorgang fand in einem Livestream statt und markiert einen markanten Moment in der aktuellen medialen Wahrnehmung des ehemaligen Profispieler.

Verlust bei EA Sports FC 27 und Trikot-Pflicht

Der Auslöser für diese Szene war eine direkte Konfrontation im Fußball-Videospiel EA Sports FC 27. Die vereinbarte Bedingung lautete eindeutig, dass der Verlierer der Wettkämpfe ein Trikot der Gunners aus London anziehen muss. Alli ging in diesem Duell mit dem Team Paris Saint-Germain an den Start, musste dort jedoch eine deutliche Niederlage von 2:7 gegen Bayern München hinnehmen. Diese erste Niederlage deutete bereits auf den Ausgang des gesamten Wettstreits hin, doch der Streamer und der ehemalige Star zogen das Spiel durch weitere Runden fort.

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Im zweiten Duell trat Alli erneut an, diesmal jedoch mit dem saudischen Klub Al-Qadsiah. Auch hier zeigte sich keine Besserung, da die Mannschaft mit einem Ergebnis von 2:4 gegen Al-Nassr unterlag. Mit dieser zweiten klaren Niederlage war das Schicksal der Wette besiegelt. Nach den Spielen sah man Alli, wie er das Arsenal-Trikot über den Kopf zog. Der Ex-Spieler verhielt sich dabei sichtlicher widerwillig und begrub dabei beschämt sein Gesicht in den Händen, was die emotionale Tragweite der Niederlage unterstreicht.

Ikonischer Moment und soziale Medien Reaktionen

Die Szene endete nicht mit dem Abpfifen des Videospiel-Matches, sondern fand ihre Fortsetzung in den sozialen Medien. Später veröffentlichte der ehemalige England-Star ein Selfie im Trikot des Erzrivalen auf der Plattform Instagram. In der dazugehörigen Caption verwies er direkt auf die Verbindlichkeit von Absprachen. Er schrieb wörtlich: "Sorry, Spurs-Fans, aber eine Wette ist eine Wette." Diese Geste, obwohl mit leichter Genugtuung und Scham gemischt, zeigt den humorvollen Umgang mit der Situation, die ihn nun in der Öffentlichkeit in der roten Kleidung der Konkurrenten zeigt.

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Die Tatsache, dass Alli ein Team seiner Erzrivalen trägt, ist historisch gesehen besonders kurios. Im Jahr 2016 hatte er in einem früheren Interview noch eine sehr klare Position bezogen. Damals erklärte er, dass er seine Karriere lieber komplett beenden würde, als jemals für den FC Arsenal zu spielen. Diese frühe Aussage steht im starken Kontrast zum heutigen Bild, das ihn in ebenjener Kleidung zeigt. Der Kontrast zwischen der früheren Ablehnung und der heutigen Pflichterfüllung macht die Wette zu einem besonderen medialen Ereignis.

Karriere-Höhepunkte und aktuelle Vereinslosigkeit

Um den Kontext dieser Wette besser zu verstehen, muss man Alli Rückgrat auf seine Zeit bei Tottenham Hotspur werfen. Zwischen 2015 und 2022 stand der Mittelfeldspieler bei den Spurs unter Vertrag. In dieser Phase entwickelte er sich zu einem der größten Talente im englischen Fußball. Seine Statistik ist beeindruckend: In 269 Einsätzen für den Verein erzielte er 67 Tore und bereitete 59 weitere vor. Diese Zahlen unterstreichen, warum er als einer der großen Namen der Liga galt und warum die Niederlage in diesem digitalen Wettkampf so viel Aufsehen erregt.

Doch die Glanzzeit ist für den 30-Jährigen leider nicht mehr auf dem Feld aktiv. Seine sportliche Laufbahn durchlief in der Folgezeit diverse Stationen, die nicht den früheren Erfolgen entsprachen. Nach seinem Abschied aus London folgten Verpflichtungen beim FC Everton, Besiktas Istanbul sowie bei Como 1907. Aktuell ist die Situation des ehemaligen Nationalspielers jedoch angespannt. Seit September 2025 ist Alli vereinslos und befindet sich in einer Phase der Unsicherheit.

Seit seinem letzten Engagement sucht er aktiv nach einem neuen Klub, der seine Dienste in Anspruch nehmen könnte. Die Suche nach einem neuen Arbeitgeber ist jedoch nicht von Erfolg gekrönt gewesen, was ihn nun zwingt, in anderen Medienformaten präsent zu sein. Die Wette gegen iShowSpeed ist in diesem Licht nicht nur ein lustiger Moment, sondern auch ein Spiegel seiner aktuellen Marktposition. Während er früher durch Tore und Vorlagen auffiel, tritt er nun durch soziale Interaktionen und die Einlösung von Wetten ins Blickfeld der Öffentlichkeit. Seine Zukunft im professionellen Fußball bleibt daher offen, während er diese Phase der Vereinslosigkeit aktiv überbrückt.