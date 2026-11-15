Delfin Ecki: Warum der Tümmler weiterhin Eckernförde besetzt

Meeresbiologe Prof. Dr. Boris Culik erklärt, warum der Delfin Ecki seit Sommer in der Eckernförder Bucht bleibt. Keine Gefahr für das Tier.

Der Große Tümmler, der von der lokalen Bevölkerung liebevoll als Delfin Ecki bezeichnet wird, hält sich seit Juli nahezu täglich in der Eckernförde r Bucht auf. Dieses Verhalten ist für die Region ungewöhnlich, da das Tier eigentlich in die Nordsee abwandern sollte. Stattdessen konzentriert er seine Aktivität hauptsächlich auf den Bereich des Marinestützpunktes, wo er regelmäßig aus dem Wasser springt und von Spaziergängern sowie sozialen Medien-Beobachtern verfolgt wird.

Biologische Erklärungen zum Verbleib

Meeresbiologe und Walforscher Prof. Dr. Boris Culik aus Heikendorf bei Kiel bewertet die aktuelle Situation als völlig unbedenklich. Er führt aus, dass es sich bei Ecki wahrscheinlich um ein männliches Tier im Alter von sieben bis zehn Jahren handelt. Seine Einschätzung stützt sich auf die optische Beurteilung der Fotos und Videos, die ein fittes und gesundes Erscheinungsbild des Meeressäugers zeigen. Trotz des im Vergleich zur Nordsee niedrigeren Salzgehaltes der Ostsee sieht der Experte keine gesundheitlichen Einschränkungen für das Tier.

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Culik zufolge nutzt Ecki die festen Barrieren am Marinestützpunkt und im Jachthafen strategisch für die Jagd. Delfine sind bekannt dafür, diese Strukturen auszunutzen, um Beutefischen den Fluchtweg abzuschneiden. Die schwarz-gelben Kardinalzeichen dienen dabei als fester Bezugspunkt. Im Schatten dieser Tonnen sammeln sich häufig Fische wie Heringe, Sprotten oder Makrelen, was Ecki einen einfachen Zugang zu seiner Nahrung bietet.

Keine Notwendigkeit für menschliches Eingreifen

Der Experte rät dringend von Rettungsmaßnahmen oder Vertreibungsaktionen ab. Ein Einfangen würde für das agile Tier ein unnötiges Risiko darstellen. Auch ein gewaltsames Vertreiben in die Nordsee ist aus logistischen Gründen kaum machbar und könnte dem Tier eher schaden. Laut Culik ist es biologisch völlig normal, dass einzelne, meist jüngere Große Tümmler als sogenannte Irrgäste auf Nahrungssuche in die Ostsee eindringen.

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Die Erfahrung der Vergangenheit zeigt, dass solche Ostsee-Gäste den Weg allein wieder hinausfinden können. Ein bekanntes Beispiel ist der Große Tümmler Freddy, der vor rund zehn Jahren monatelang in Kiel lebte. Später tauchte dieses Tier wohlbehalten bei einer Delfingruppe im Ärmelkanal auf. Solche Fälle belegen, dass die Tiere in der Lage sind, ihre eigenen Routen zu navigieren.

Erfahrungen von Beobachtern vor Ort

Simon Schlösser aus Rendsburger beobachten Delfin Ecki seit knapp drei Monaten regelmäßig und teilen seine Eindrücke mit der Öffentlichkeit. Er beschreibt das Tier als aktiv, wirkt sich aber mit gemischten Gefühlen auf den Dauergast aus. Für ihn ist es befremdlich, dass das Tier hier ausharrt, wo es eigentlich nicht hingehört. Er hofft, dass Ecki bald von selbst wieder in die freie See zurückkehrt.

Auch die Schriftstellerin Hells verfolgt die Geschehnisse auf ihren täglichen Strandspaziergängen seit Ende Juli. Sie hat die Begegnung in ihrem neuen Roman Ostseerauschen Liebe ist kein Ohrwurm verewigt. Hells hält Delfine für sehr intelligente Tiere und vergleicht ihre Situation mit einem verirrt Reh. Sie ist überzeugt, dass das Tier einen Grund für seinen Verbleib hat und seinen Weg schon finden wird.