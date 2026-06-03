Dell präsentiert XPS 13 als Antwort auf MacBook Neo

Dell hat ein neues Notebook in der XPS 13 Reihe vorgestellt, das sich in der ähnlichen Preisklasse wie der MacBook Neo von Apple befindet. Das XPS 13 besitzt ein großes Touchdisplay, eine beleuchtete Tastatur und zwei USB-C-Ports. Es ist für Windows-Nutzer gedacht und kostet in den USA ab 699 US-Dollar.

Dell präsentiert das neue XPS 13 als Antwort auf den MacBook Neo von Apple. Das Notebook bietet ein 13,4 Zoll großes Touchdisplay mit einer Auflösung von 2560×1600 Pixeln und einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz.

Es verfügt auch über eine beleuchtete Tastatur und zwei USB-C-Ports mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 10 Gbit/s. Dell plant weitere Varianten mit stärkeren Intel-Prozessoren, bis zu 32 GB Arbeitsspeicher und größeren SSDs. Das Notebook kostet in den USA ab 699 US-Dollar und ist für Schüler und Studierende zeitweise ab 599 US-Dollar erhältlich. Es bleibt abzuwarten, wann das XPS 13 in Deutschland erhältlich sein wird und ob Dell hierzulande ebenfalls spezielle Bildungsrabatte anbietet





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dell XPS 13 Macbook Neo Notebook Touchdisplay Beleuchtete Tastatur USB-C-Ports

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Besser als das MacBook Neo? Dell setzt Apple mit neuem Notebook unter DruckApple hat mit dem günstigen MacBook Neo die Notebook-Mittelklasse aufgemischt. Jetzt zieht Dell nach und bringt ein neues XPS-Modell auf den Markt,...

Read more »

Für Schüler und Studenten: Dell bringt neues XPS 13 ab 799 Euro nach DeutschlandDells Antwort auf das MacBook Neo kommt für Schüler und Studenten ab 799 Euro nach Deutschland. Das XPS 13 soll das bessere Paket bieten.

Read more »

Für Schüler und Studenten: Dell bringt neues XPS 13 ab 799 Euro nach DeutschlandDell bringt das neue XPS 13 für Schüler und Studenten ab 799 Euro nach Deutschland. Bislang stand noch nicht fest, ob Dells für Nordamerika angekündigter „Back to School“-Rabatt auch hierzulande zum Tragen kommen wird. In den USA wird die Antwort auf das Apple MacBook Neo inklusive Rabatt ab...

Read more »

Asus' „MacBook-Neo-Killer“: Vivobook in zwei Größen bringt Intel Core 3 ins günstige SegmentPanther Lake in der kleinen Ausführung Intel Wildcat Lake soll im Vivobook auch bei Asus im Einstiegssegment Kunden einfangen.

Read more »