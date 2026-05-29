Dell Technologies veröffentlicht Rekord-Geschäftszahlen für das erste Quartal

Dell Technologies hat seine Finanzkennzahlen für das erste Quartal im Geschäftsjahr 2027 veröffentlicht, die ein Rekordumsatz von 43,8 Milliarden USD und einen Gewinn von 4,86 USD je Aktie aufweisen. Der Umsatz im Geschäftsbereich für Infrastruktur stieg um 181 Prozent auf 29 Milliarden USD, während das Geschäft für Hardware um 17 Prozent auf 14,6 Milliarden USD wuchs. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde auf einen Umsatz von 167 Milliarden USD im Mittel angehoben, was einer Steigerung von etwa 50 Prozent entspricht.

Die Veröffentlichung der Rekord-Geschäftszahlen für das erste Quartal und die Anhebung der Jahresprognose lassen den Aktienkurs nachbörslich um rund 40 Prozent abheben. Dell Technologies (ein US-amerikanischer Hersteller von Computern und Software) lieferte am Donnerstagabend seine Finanzkennzahlen für das erste Quartal im Geschäftsjahr 2027.

Mit Rekordergebnissen überzeugte das Technologieunternehmen die Investoren und gewann rund 40 Prozent im nachbörslichen Handel. Der Umsatz belief sich auf rund 43,8 Milliarden USD und war somit um etwa 88 Prozent höher als im Vorjahr.

Zudem erzielte Dell eine Steigerung des Gewinns je Aktie um 214 Prozent auf 4,86 USD. Mit dem Geschäftsbereich für Infrastruktur, d.h. Speicher, Software und Server, erreichte Dell einen Umsatzanstieg um rund 181 Prozent auf ca. 29 Milliarden USD, während das Geschäft für Hardware um rund 17 Prozent auf etwa 14,6 Milliarden USD gewachsen ist. Das Technologieunternehmen profitierte somit unter anderem von einer stabilen Nachfrage nach Servern für künstliche Intelligenz.

CFO David Kennedy betonte die Stärke des Geschäfts entlang der Lieferkette bis hin zum Verkauf. Laut ihm wurde die Prognose für das Gesamtjahr auf einen Umsatz in Höhe von rund 167 Milliarden USD im Mittel angehoben. Dies würde einer Steigerung um etwa 50 Prozent entsprechen. Dell Technologies hat seine Finanzkennzahlen für das erste Quartal im Geschäftsjahr 2027 veröffentlicht, die ein Rekordumsatz von 43,8 Milliarden USD und einen Gewinn von 4,86 USD je Aktie aufweisen.

Der Umsatz im Geschäftsbereich für Infrastruktur stieg um 181 Prozent auf 29 Milliarden USD, während das Geschäft für Hardware um 17 Prozent auf 14,6 Milliarden USD wuchs. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde auf einen Umsatz von 167 Milliarden USD im Mittel angehoben, was einer Steigerung von etwa 50 Prozent entspricht





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Dell Technologies Rekord-Geschäftszahlen Umsatz Gewinn Prognose Gesamtjahr

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