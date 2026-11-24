Dell verzeichnet Rekordumsatz durch KI-Hardware, Alibaba steigt dank Cloud-Geschäft. Gleichzeitig meldet Xiaomi Gewinneinbruch bei E-Autos und PDD Holdings schlägt Analysten durch Effizienz.

Der explosive Bedarf an Hochleistungsrechnern für künstliche Intelligenz treibt die Quartalszahlen von Dell Technologies massiv in die Höhe. Der amerikanische Technologiekonzern meldet am Dienstag die besten Finanzergebnisse in der Firmengeschichte, getrieben durch die Infrastrukturabteilung. Jeff Clarke, Leiter des operativen Geschäfts, betonte, dass die Nachfrage nach KI-Lösungen weiter an Dynamik gewinnt und sich das Unternehmen zu einem zentralen Gewinnbringer entwickelt hat.

Dell erwartet 20222 Milliarden Dollar Umsatz

Dell hat seine Gesamtjahresziele zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate nach oben korrigiert, da die Nachfrage nach KI-Produkten ein Rekordhoch erreicht. Der Auftragseingang für diese spezifischen Produkte belief sich auf 132,3 Milliarden Dollar. Das Unternehmen erwartet nun ein Umsatzplus von 78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, was einem Gesamtvolumen von 202 Milliarden Dollar entspricht. Analysten der Bank JPMorgan prognostizieren für das Jahr 2027 eine Verdopplung der weltweiten Investitionen in KI-Infrastruktur auf 1,4 Billionen Dollar.

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Alibaba steigert Gewinn durch KI-Cloud-Dienste

Der chinesische E-Commerce-Konzern Alibaba verzeichnete einen deutlichen Anstieg des Nettogewinns, der ohne Sondereffekte um 92 Prozent auf 19,9 Milliarden Yuan (rund 2,99 Milliarden Dollar) kletterte. Dieser Erfolg ist direkt auf florierende Geschäfte im Bereich der KI-Cloud- und Computing-Dienste zurückzuführen, deren Umsatz um 53 Prozent stieg. Die Investitionen (Capital Expenditure) erhöhten sich parallel um 60 Prozent auf 50,48 Milliarden Yuan, was Anleger zunächst hinsichtlich der hohen Ausgaben für die KI-Infrastruktur besorgt machte.

Xiaomi verfehlt Erwartungen durch schwaches Autogeschäft

Ganz im Gegenteil dazu meldet der chinesische Technologiekonzern Xiaomi einen signifikanten Gewinnrückgang, da das Geschäft mit Elektroautos und Smartphones nachlässt. Der bereinigte Nettogewinn sackte im dritten Quartal (Juli bis September) um 57 Prozent auf 4,9 Milliarden Yuan (735,65 Millionen Dollar) ab und verfehlte damit die Analystenschätzung von 5,2 Milliarden Yuan. Der Konzernumsatz fiel um 5,2 Prozent auf 107,2 Milliarden Yuan, wobei allein der Umsatz mit Elektroautos wegen rückläufiger Auslieferungen um 19,9 Prozent auf 22,7 Milliarden Yuan einbrach.

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PDD Holdings spart Marketing und schlägt Prognosen

Der Temu-Mutterkonzern PDD Holdings schnitt beim bereinigten Gewinn besser ab als erwartet, da das Unternehmen gezielt Ausgaben für Vertrieb und Marketing reduzierte. Das bereinigte Nettoergebnis lag bei 31 Milliarden Yuan (4,65 Milliarden Dollar), deutlich über den Analystenschätzungen von 28 Milliarden Yuan. Der Umsatz von 108,3 Milliarden Yuan verfehlte jedoch die Markterwartungen von 115,97 Milliarden Yuan, was auf einen strategischen Fokus auf Profitabilität statt reines Wachstum hindeutet.

CD Projekt übertreift Prognosen trotz Gewinnrückgangs

Der polnische Spieleentwickler CD Projekt RED hat im dritten Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen, obwohl der Nettogewinn im Jahresvergleich um 43 Prozent auf 108,5 Millionen Zloty (26,6 Millionen Dollar) fiel. Experten hatten in einer Reuters-Umfrage mit 92 Millionen Zloty gerechnet. Der Umsatz sank um 31 Prozent auf 208,2 Millionen Zloty, da geringere Einnahmen aus Spieleverkäufen und höhere Marketingkosten den Rückenwind durch die "Witcher"-Marke überwogen. Der Vorstand beschloss zudem eine Vorabdividende für das Geschäftsjahr 2026 in Höhe von 1,20 Zloty je Aktie.

Schwan Stabilo und Novartis passen Strategien an

Der Schreibgeräte-Hersteller Schwan Stabilo wettgemacht Einbußen in der Kernsparte mit Zuwächsen in Kosmetik und Outdoor. Die Erlöse stiegen im Geschäftsjahr 2025/26 um 3,0 Prozent auf 780,4 Millionen Euro, wobei der Kosmetikumsatz um 7,7 Prozent auf 397,9 Millionen Euro wuchs. Parallel dazu hat der Schweizer Pharmakonzern Novartis seine mittelfristige Umsatzprognose vorsichtiger formuliert und rechnet für den Zeitraum 2026 bis 2031 mit einem währungsbereinigten jährlichen Umsatzwachstum von fünf Prozent.