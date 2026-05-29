Dells Rekordquartal: Aktie steigt nachbörslich um 40 Prozent

Dell Technologies überrascht mit Rekordumsatz und Gewinnsprung im ersten Quartal 2027. Die Anhebung der Jahresprognose treibt die Aktie.

Dell Technologies hat am Donnerstagabend seine Finanzkennzahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 vorgelegt und dabei mit Rekordwerten überzeugt. Der Technologiekonzern erzielte einen Umsatz von rund 43,8 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von etwa 88 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht.

Der Gewinn je Aktie konnte sogar um 214 Prozent auf 4,86 US-Dollar gesteigert werden. Diese außergewöhnlichen Ergebnisse führten dazu, dass die Dell-Aktie im nachbörslichen Handel um rund 40 Prozent zulegte. Anleger reagierten begeistert auf die Bekanntgabe, insbesondere da das Unternehmen seine Prognose für das Gesamtjahr anheben konnte. Besonders stark entwickelte sich der Geschäftsbereich für Infrastrukturlösungen, der Speicher, Software und Server umfasst.

Hier verzeichnete Dell einen Umsatzanstieg von rund 181 Prozent auf etwa 29 Milliarden US-Dollar. Das Hardwaregeschäft, das unter anderem PCs umfasst, wuchs um etwa 17 Prozent auf rund 14,6 Milliarden US-Dollar. CFO David Kennedy betonte in einer Stellungnahme, dass die solide Nachfrage nach Servern für künstliche Intelligenz maßgeblich zu diesem Wachstum beigetragen habe. Er hob hervor, dass Dell entlang der gesamten Lieferkette stark aufgestellt sei und von der steigenden Bedeutung von KI-Infrastruktur profitiere.

Auf Basis dieser Erfolge hob das Unternehmen seine Prognose für das Geschäftsjahr 2027 an. Der erwartete Jahresumsatz liegt nun im Mittel bei rund 167 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von etwa 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr entsprechen würde. Diese optimistische Einschätzung spiegelt das Vertrauen in die anhaltend hohe Nachfrage nach KI-bezogenen Produkten und Dienstleistungen wider. Die Aktie von Dell Technologies notiert nach der Bekanntgabe auf einem neuen Rekordniveau.

Analysten sehen das Unternehmen gut positioniert, um vom Boom der künstlichen Intelligenz zu profitieren. Die Kombination aus starken Quartalszahlen und einem optimistischen Ausblick macht Dell zu einem der vielversprechendsten Technologiewerte der aktuellen Berichtssaison. Die Entwicklung der kommenden Quartale wird zeigen, ob Dell das hohe Wachstumstempo beibehalten kann. Investoren bleiben jedoch zunächst optimistisch gestimmt





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