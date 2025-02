Delta Force: Singleplayer-Modus mit Black Hawk Down Story kommt im Februar

Fans des Taktik-Shooters Delta Force können sich bald auf den Singleplayer-Modus freuen. Dieser nimmt die Geschichte des Films und des gleichnamigen Buches Black Hawk Down zum Vorbild. Spieler werden in die Schlacht um Mogadischu entführt und müssen sich mit amerikanischem Militär gegen den Warlord durchsetzen. Der offizielle Release des PvE-Modus ist für Februar geplant.

Das Warten auf den Singleplayer-Modus von Delta Force hat bald ein Ende. Die Geschichte nimmt sich den Film beziehungsweise des Spiels Black Hawk Down zum Vorbild. Bereits in der 2. Season befindet sich, steht die angekündigte Story-Kampagne noch aus. Doch auch die hat nun ein Release-Datum und noch im Februar dürfen Fans den PvE-Modus spielen. Ob der PvE-Modus mit den Fortschrittssystemen des Multiplayers in irgendeiner Form verknüpft ist, ist zurzeit nicht bekannt.

Als Spieler wählt ihr eine Klasse aus und könnt auch eure Ausrüstung individuell anpassen, um dann eure Einheit durch die Straßen Mogadischus zu führen. Die Spiele gehen auf das Buch Black Hawk Down des amerikanischen Journalisten Mark Bowden zurück. Darin beschreibt Bowden den Versuch amerikanischer Soldaten, einen Warlord gefangenzunehmen, was letztlich in der Schlacht um Mogadischu, die Hauptstadt Somalias, resultiert. Die Schlacht und die daraus resultierende Rettungsaktion der überlebenden Crews sind der Dreh- und Angelpunkt der Schlacht und verleihen Buch, Film und den Spielen ihren Namen. Somit erwartet euch in Delta Force eine bekannte Geschichte, die an die Atmosphäre und Inszenierung des beliebten Kinofilms anknüpfen will. Der war übrigensTrotz eines starken Debüts auf Steam Anfang Dezember 2024 blieben die Rezensionen durchwachsen. Delta Force trat als Battlefield-Konkurrent an, nahm sich dafür aber den falschen Teil der Reihe zum auch etwas zu genauen Vorbild, wie auch wir in unserem Early-Access-Test feststellten. Mehr dazu erfahrt ihr in den Artikeln oben in der Box





