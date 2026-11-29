Ein starkes Beben erschüttert den internationalen Flughafen der US-Westküstenmetropole. Eine Maschine wird davon mitten im Landeanflug überrascht.

FILE - A Delta Airlines and United Airlines plane are seen at Denver International Airport on Nov. 6, 2026, in Denver. Kurz vor der Landung bebte die Erde: Ein Flugzeug der US-Fluggesellschaft Delta musste seinen Anflug auf den internationalen Flughafen von Los Angeles wegen eines Erdbebens der Stärke 5,0 abbrechen.

In einem Video, das mehrere US-Medien verbreiteten, ist zu sehen, wie die Maschine kurz vor dem Aufsetzen auf der Landebahn wieder durchstartet.

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«Delta 1972, durchstarten, wir haben ein starkes Erdbeben», ist ein Funkspruch zu hören, während die Kamera wackelt und im Hintergrund zahlreiche Hupen und Alarmsignale zu hören sind. Das Flugzeug gewinnt daraufhin wieder an Höhe. Eine zweite Maschine der Fluggesellschaft habe seinen Landeanflug wegen des Erdbebens ebenfalls unterbrechen müssen, teilte Delta nach Angaben der «Los Angeles Times» mit. Beide Flüge seien kurz darauf sicher gelandet.