Dembélé-Show: PSG startet in den Champions-League-Playoffs mit 3:0-Sieg gegen Brest

Ousmane Dembélé brillierte beim 3:0-Erfolg von Paris Saint-Germain (PSG) gegen Brest im Hinspiel der Champions-League-Playoffs. Der ehemalige BVB-Star traf zweimal und führte sein Team in die nächste Runde.

Ousmane Dembélé (27), ehemaliger BVB-Star, erlebt derzeit eine beeindruckende Form. In dieser Saison erzielte er bereits 21 Treffer in Pflichtspielen für PSG. In den neu eingeführten Champions-League-Playoffs ist PSG am ersten Tag erfolgreich. Gegen Brest gewinnt PSG das Hinspiel klar mit 3:0. Das Rückspiel findet nächste Woche Mittwoch statt. Paris ging in Bestbesetzung in das Spiel, konnte sich sogar den teuren Winterneuzugang Khvicha Kvaratskhelia (23) auf der Bank gönnen. Schon in der 17.

Minute kommt PSG gefährlich vor das Tor von Brest und erhält direkt einen Handelfmeter. Brests Lees-Melou wurde mit der Hand am Ball gesehen, der Schiedsrichter entschied sich jedoch erst nach Überprüfung am Monitor. Vitinha verwandelte den Handelfmeter sicher zum 1:0 und schrieb damit Geschichte. Es ist das erste Tor der neuen Champions-League-Playoffs. Brest zeigte sich nicht einschüchtert und verpasste die beste Chance durch Sima, der kurz vor dem Tor noch vom Ex-Frankfurter Pacho abgelaufen wurde. Die folgende Ecke verlängerte Marquinhos an den Pfosten. Glück für PSG. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit setzt Dembélé seinen Superlauf fort und erhöht auf 2:0. Es ist bereits sein 5. Champions-League-Tor in dieser Saison. Dazu kommen 16 Tore in der Ligue 1. Nach der Pause erhöht der Ex-Dortmunder sogar auf 3:0. Dembélé spielte im Sturmzentrum, nicht auf seiner bevorzugten rechten Außenbahn. Seine Form ist aktuell so stark, dass er PSG vielleicht nach schwacher Liga-Phase in den K.o.-Runde ja doch zum langersehnten Titel führen kann.





