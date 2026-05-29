Dembélé und Hakimi fit für das Champions-League-Finale

Trainer Luis Enrique hat Entwarnung gegeben: Ousmane Dembélé und Achraf Hakimi sind fit für das Champions-League-Finale.

Die besten Spieler auf dem Rasen sehen wollen. Einen Tag vor Anpfiff gab es für Trainer Luis Enrique gleich doppelt Entwarnung. Superstar und Welt fußball er Ousmane Dembélé meldete sich auf der Pressekonferenz vor dem Endspiel in Budapest selbst fit.

Auf Nachfrage nach seinem Fitnesszustand antwortete der Franzose: Danke, sehr gut. Nein, ich hatte keine Angst, dieses Finale zu verpassen. Ich hatte 10 bis 15 Tage Zeit, um mich gut vorzubereiten. Ich fühle mich zu 100 % fit, die Mannschaft ist ebenfalls bereit.

Wir haben uns gelassen und in Ruhe auf dieses Spiel vorbereitet. Wir hoffen, dass morgen alles gut läuft. Dembélé war im letzten Ligaspiel von PSG gegen Paris FC vor knapp zwei Wochen mit Wadenproblemen ausgewechselt worden. Seitdem hatten sich die Franzosen um den Einsatz ihres Schlüsselspielers im Finale gesorgt.

Nach positiven Signalen in den vergangenen Tagen, nun die Bestätigung: Dembélé ist fit und wird aller Voraussicht nach auch in der Startelf stehen. Bei einem weiteren Ex-BVB-Star in den PSG-Reihen hatte sich die Prognose bisher weniger optimistisch angehört. Achraf Hakimi fällt seit Ende April mit einer Oberschenkelverletzung aus. Heute verkündete Trainer Enrique aber: Er ist in der Lage, zu spielen.

Ob Hakimi allerdings bereits fit für 90 Minuten ist und von Beginn an ran darf, bleibt weiterhin offen. Sollte der Marokkaner zunächst auf der Bank Platz nehmen, würde Warren Zaire-Emery auf die Rechtsverteidiger-Position rutschen und Fabian Ruiz dessen Platz im Mittelfeld einnehmen. Auch der zuletzt angeschlagene Linksverteidiger Nuno Mendes ist einsatzbereit, somit stehen Enrique für das Champions-League-Finale alle Stammkräfte zur Verfügung





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