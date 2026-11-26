Reinhold M. verließ eine Klinik in Heimfeld unbemerkt und ist orientierungslos. Wer ihn sieht, soll sofort 110 wählen.

Ein 73-jähriger demenzkranker Mann wird vermisst. Wer ihn sieht, wird gebeten, umgehend den Notruf zu wählen. Seit Donnerstagvormittag wird der 73-jährige Reinhold Adolf M. vermisst.

Der an Demenz erkrankte Senior hat unbemerkt ein Krankenhaus in Heimfeld verlassen. Die Polizei sucht nun öffentlich mit einem Foto nach dem Mann und bittet um Hinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei verließ der eigentlich in Wilhelmsburg lebende Mann gegen 10.30 Uhr das Krankenhaus am Eißendorfer Pferdeweg, in dem er stationär behandelt wurde. Der Senior sei orientierungslos, so die Polizei.

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Sein Aufenthaltsort ist unbekannt. Da die bisherigen Suchmaßnahmen erfolglos blieben, hat die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet. Der Vermisste ist zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß, schlank und hat einen grauen Haarkranz. Er trägt eine schwarze Jogginghose und beige Schuhe.