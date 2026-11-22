Im achten Monat probte Demi Moore mit Tom Cruise. Für sie war das kein Problem. Ihr Kollege schien dagegen verlegen.

vor Beginn der Dreharbeiten ihre Dialoge übten, war die Schauspielerin bereits im achten Monat mit ihrem zweiten Kind schwanger. Während sie selbst damit offenbar locker umging, strahlte ihr Kollege anscheinend eine gewisse Unsicherheit aus.

"Ich selbst fühlte mich eigentlich ganz okay dabei. Ich war schließlich mobil, oder? Aber ich konnte merken, dass er es ziemlich peinlich fand", schilderteFür die eigentliche Produktion spielte ihre Schwangerschaft ohnehin keine Rolle mehr: Bis die Kameras liefen, hatte die Schauspielerin ihr Kind bereits zur Welt gebracht. Ihre Schwangerschaft hieltwollte ihre Arbeit vor der Kamera und ihr Leben als Mutter miteinander verbinden, statt sich für nur einen dieser Bereiche zu entscheiden.

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"Es ist eine der vielen Sachen für mich, bei denen ich einfach das Gefühl hatte, dass es keinen Sinn ergibt. Demi aber selbst unter erheblichen Zugzwang gesetzt.

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"Aber damit, denke ich, kam auch viel Druck auf mich selbst, sodass ich irgendwie beweisen wollte, dass es möglich ist", räumte sie ein.übernahmen darin die Rollen der Militärjuristen Lieutenant Commander JoAnne Galloway und Lieutenant Junior Grade Daniel Alistair Kaffee. Zusammen verteidigen ihre Charaktere zwei Marines, denen vorgeworfen wird, einen Kameraden getötet zu haben. Zum Ensemble gehörte außerdemJack Nicholson als Colonel Nathan Jessup in einer Szene aus "Eine Frage der Ehre"Eher sympathisch – auch ein Hollywoodstar ist mal unsicher.