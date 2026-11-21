RB-Leipzig-Trainer Martin Demichelis äußert sich zur Gelben Karte von Brajan Gruda. Der 22-Jährige entschied das Spiel mit zwei Scorerpunkten. Einblicke in die Taktik und die Zukunft.

Brajan Gruda führte RB Leipzig mit zwei Scorerpunkten zu einem wichtigen Sieg gegen Union Berlin. Der 22-jährige Angriffsspieler bereitete in der 50. Minute das 2:1 durch Romulo vor und erhöhte in der 72. Minute auf 3:1. Diese Leistung wurde von den Fans direkt nach Schlusspfiff zur Man-of-the-Match-Auszeichnung gewählt.

Demichelis bezweifelt Fan-Präferenz für Gruda

Trainer Martin Demichelis (45) distanzierte sich nach dem Spiel öffentlich von der Entscheidung der Anhänger. Er erklärte gegenüber BILD, dass er der Meinung der Fans nicht zustimme. Stattdessen hätte er einen der beiden Innenverteidiger, entweder Willi Orban (34) oder Castello Lukeba (23), zur Auszeichnung gewählt. Demichelis betonte jedoch, dass er sehr froh sei, Grudas Trainer zu sein, obwohl der Prozess der Rückkehr in die Form nach der Nationalmannschaftspause schwierig sei. Seine Leistung in der zweiten Halbzeit habe besser als die erste absolvierte Phase ausgesehen.

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Kontroverse Gelbe Karte und Frustration des Spielers

Ein dunkler Fleck auf der individuellen Statistik von Gruda war die Gelbe Karte nach nur fünf Minuten. Bei einem Konter ging er im Duell mit Derrick Köhn (27) zu Boden, doch Schiedsrichter Christian Dingert (46) ließ das Spiel weitergehen. Gruda reagierte wütend darauf und feuerte seinen Schuh auf den Rasen, was die gelbe Karte zur Folge hatte. Trainer Demichelis wies darauf hin, dass es im Profisport viele Dinge zu lernen gibt. Er verwies darauf, dass nicht nur Talent zählt, sondern auch Mentalität, Gier und Persönlichkeit. Willi Orban bringe solche Leistungen seit 12 Jahren regelmäßig, während bei jungen Spielern wie Gruda Vorsicht bei der Lobhuldigung geboten sei.

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Statistische Dominanz und taktische Wechsel

Trotz der Disziplinierungsprobleme stellt Gruda aktuell eine zentrale Säule der Offensive dar. In den letzten acht Pflichtspielen erzielte der Klopp-Liebling acht Scorerpunkte. Mit nun 31 Treffern nach 10 Spielen verfügt RB Leipzig über die beste Offensive der Liga. Trainer Demichelis nahm Gruda nach 75 Minuten vom Platz. Für ihn kam der Ersatzspieler Andrija Maksimovic ins Spiel. Demichelis betonte abschließend, dass er trotz der Lektion durch die Gelbe Karte sehr zufrieden mit der gesamten Leistung seines Starspiels war.

Vorbereitung auf das Champions-League-Achtelfinale

Die aktuelle Formkurve von Gruda und der Mannschaft setzt sich fort. Der nächste wichtige Schritt steht bereits an. In der Champions League muss RB Leipzig am kommenden Dienstagheim gegen Lens gewinnen, um die weitere Teilnahme an diesem europäischen Wettbewerb sicherzustellen. Die Motivation und die interne Konkurrenz, insbesondere durch die Leistungen von Spielern wie Orban und Lukeba, werden den Kader weiter vorantreiben. Die Verbindung zwischen Nationalmannschaft und Vereinsarbeit bleibt dabei eine stete Herausforderung, die von der Vereinsführung aktiv begleitet werden muss.