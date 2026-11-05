DEMIRE: Dritte Quartal 2026 entspricht Prognose trotz Portfolio-Schrumpfung

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG bestätigt die Jahresprognose 2026. Mieterträge und FFO I sinken aufgrund von Verkäufen, die Netto-Verschuldung reduziert sich.

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hat am 5. November 2026 in Langen ihre Finanzergebnisse für die ersten neun Monate des Jahres 2026 vorgestellt. Das Unternehmen verzeichnete ein Ergebnis, das exakt im Rahmen der eigenen Jahresprognose liegt. Wesentlicher Einflussfaktor für die aktuelle Performance bleiben weiterhin die sinkenden Erträge, die durch die fortgesetzten Verkäufe von Immobilienobjekten verursacht werden. Die strategische Verkleinerung der Portfoliobasis führt direkt zu einem Rückgang der Mieterträge und der FFO I.

Finanzkennzahlen und operative Ergebnisse

Die Mieterträge der DEMIRE haben sich in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 auf EUR 33,9 Mio. verringert, im Vergleich zu EUR 41,4 Mio. im gleichen Zeitraum des Vorjahres 2025. Trotz des rückläufigen Umsatzes stieg das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) signifikant auf EUR 10,9 Mio. (Vorjahr: EUR -28,1 Mio.). Dieser Anstieg ist überwiegend auf in der Vorperiode signifikant negative Effekte aus den hohen Fair-Value-Anpassungen bei den zur Veräußerung gehaltenen Immobilien zurückzuführen. Hinzu kamen Abschreibungen von ausgereichten Darlehen an die nunmehr entkonsolidierten LIMES-Gesellschaften in Höhe von EUR 16,5 Mio.

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Die Funds from Operations (FFO I) nach Steuern, vor Minderheiten und Zinsen auf Gesellschafterdarlehen sanken plangemäß infolge der durch Immobilienverkäufe reduzierten Mieterträge auf EUR 2,8 Mio. (9M 2025: EUR 8,3 Mio.). Der Marktwert des gesamten DEMIRE-Portfolios reduzierte sich durch die Verkäufe auf rund EUR 627,0 Mio. (31.12.2025: EUR 688,3 Mio.). Das negative Periodenergebnis ließ den Net Asset Value (NAV, unverwässert) im Berichtszeitraum um EUR 0,31 je Aktie auf nun EUR 1,28 sinken (31.12.2025: EUR 1,59).

Mietaktivitäten und Leerstandsquote

Das kleinere Portfolio und die unverändert herausfordernde Wirtschaftslage reduzierten die Vermietungsleistung in den ersten neun Monaten 2026 auf 34.100 m² (9M 2025: 56.200 m²). Die Vermietungsleistung wurde insbesondere von einer Vertragsverlängerung über rund 10.500 m² in Quickborn und einer Neuvermietung über rund 10.000 m² in Bonn bestimmt. Insgesamt trugen Neuabschlüsse zu 64 % zur Vermietungsleistung bei.

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Die EPRA-Leerstandsquote (ohne als Projektentwicklung klassifizierte Immobilien) stieg zum 30. September 2026 auf 22,6 Prozent (31.12.2025: 16,4 Prozent). Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) des gesamten Portfolios blieb mit 4,6 Jahren nahezu unverändert (31.12.2025: 4,7 Jahre). Dr. Dirk Rüffel, CEO der DEMIRE , betonte, dass das herausfordernde wirtschaftliche Umfeld weiterhin den gewerblichen Immobilienmarkt und insbesondere die Nachfrage nach größeren Büroflächen belastet. Dennoch konnten Fortschritte erzielt werden, und es befinden sich fortgeschrittene Verhandlungen über zusätzliche größere Flächenanmietungen in mehreren Objekten.

Liquidität, Verschuldung und Prognosebestätigung

Die durchschnittlichen nominalen Fremdkapitalkosten verringerten sich seit Jahresende 2025 leicht auf 4,69 Prozent pro Jahr (31.12.2025: 4,83 Prozent). Gleichzeitig sank die Netto-Verschuldung auf EUR 295,7 Mio. (31.12.2025: EUR 332,3 Mio., jeweils ohne Gesellschafterdarlehen gemäß Definition). Der Nettoverschuldungsgrad (Net-LTV) lag mit 40,1 Prozent unterhalb des Jahresendwertes von 2025 (41,8 Prozent). Die liquiden Mittel stiegen primär aufgrund der Verkäufe zum Stichtag auf EUR 82,6 Mio. (31.12.2025: EUR 54,2 Mio.). Tim Brückner, CFO der DEMIRE , erklärte, dass der Konsolidierungskurs konsequent fortgesetzt werde, indem die Liquidität gestärkt und die Netto-Verschuldung reduziert wurde.

Der Vorstand bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Obwohl sich die FFO I in den ersten neun Monaten positiv entwickelt hat und zu Ende des Berichtszeitraums oberhalb der für das Gesamtjahr prognostizierten Bandbreite lag, hält die Gesellschaft an ihrer bisherigen Jahresprognose fest. Hintergrund hierfür sind die für das vierte Quartal erwarteten weiteren Investitionen in den Immobilienbestand. Daher rechnet die DEMIRE für das Geschäftsjahr 2026 weiterhin mit Mieterträgen zwischen EUR 42,5 und 44,5 Millionen (2025: EUR 53,5 Millionen) und FFO I* zwischen EUR 0,5 und 2,5 Millionen (2025: EUR 10,1 Millionen).