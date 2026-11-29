Der Marsch führt über dieselbe Strecke, auf der es am Rande einer propalästinensischen Demo zu einem Angriff auf Aktivistin Karoline Preisler kam. Warum die Veranstalter bewusst diese Strecke wählen.

Der Marsch führt über dieselbe Strecke, auf der es am Rande einer propalästinensischen Demo zu einem Angriff auf Aktivistin Karoline Preisler kam. Warum die Veranstalter bewusst diese Strecke wählen.

Berlin - Gut eine Woche, nachdem die Aktivistin und FDP-Politikerin Karoline Preisler am Rande einer Versammlung verletzt worden ist, haben Menschen ihre Solidarität mit ihr bei einer Demonstration bekundet. Sie zogen vom Innsbrucker Platz in Schöneberg zum Potsdamer Platz in Berlin-Mitte - und bewegten sich damit auf der Strecke, auf der es am 21. November am Rande einer propalästinensischen Demonstration zu dem Angriff auf Preisler kam. Der Streckenverlauf sei bewusst gewählt worden, hieß es von den Veranstaltern.

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Es gehe darum, Solidarität mit der Aktivistin zu zeigen, die sich kontinuierlich gegen Antisemitismus einsetze.