Demokraten erobern gesamten US-Kongress bei Midterms 2024

Die Demokraten gewinnen im US-Wahlsystem beide Kammern, kontrollieren nun den gesamten Kongress und setzen sich für Kostenreduktion und neue Gesetzgebungen ein.

Am 4. November 2024 haben die Demokraten die Midterm-Wahlen in den Vereinigten Staaten gewonnen und besitzen nun die vollständige Kontrolle über den Kongress. Das Repräsentantenhaus und der Senat stehen- nach der Wahl unter dem parlamentarischen Mehrheitsbesitz der Demokraten, der sich am 3. Januar 2027 in die neue Kammer einführen wird.

Blues Wetter durch Wahlgubel

Die DemokratInnen kontrollieren heute die komplette Verfassung. Durch souveräne Mehrheiten in beiden Kammern können insbesondere Gesetze zur Senkung der Lebenshaltungskosten, die von der zunehmenden Teuerung beeinflusst werden, nun leichter durchgesetzt werden. Vom Präsidenten können entscheidende Ernennungen von Ministern, Richtern oder Botschaftern blockiert oder geändert werden, da alle Nominierungen von Senatsausschüssen geprüft werden.

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Stakeholder und politische Positionsmenge

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Auswirkungen und Perspektiven für 2025 und 2026

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