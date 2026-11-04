Demokraten erobern Mehrheit im US-Senat und Repräsentantenhaus

Die Demokraten gewinnen die Kontrolle über Senat und Repräsentantenhaus. Rob Sand, Gina Hinojosa und Adam Hamilton sichern wichtige Siege in Iowa, Texas und Kansas.

Bei den jüngsten Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten haben die Demokraten einen historischen Durchbruch erzielt und die Kontrolle sowohl über den Senat als auch über das Repräsentantenhaus zurückerobert. Dieser entscheidende Wandel wird maßgeblich durch Siege in Schlüsselstaaten vorangetrieben, darunter Iowa, Texas und Kansas. Die Ergebnisse markieren eine massive Verschiebung der politischen Machtverhältnisse auf Bundesebene und beenden die bisherige republikanische Dominanz in diesen Gremien.

Senate-Mehrheit durch Siege in Iowa, Texas und Kansas

Der Demokrat Jon Ossoff steht im Mittelpunkt der Feiern, während seine Parteikollegen in mehreren Bundesstaaten erfolgreiche Kandidaturen verzeichnen. In Iowa setzte sich der Demokrat Rob Sand gegen den republikanischen Herausforderer Zach Lahn durch, wie Daten der Nachrichtenagentur AP bestätigen. Gleichzeitig gewann die Demokratin Gina Hinojosa in Texas das Rennen um das Gouverneursamt gegen Greg Abbott. Diese Erfolge waren entscheidend für die Gesamtbilanz der Demokraten.

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Ebenfalls von großer Bedeutung ist der Sieg des demokratischen Kandidaten Adam Hamilton im Senat von Kansas. Hamilton besiegte Roger Marshall, wodurch die Demokraten den bis dato von Republikanern gehaltenen Sitz übernehmen konnten. Mit diesem Gewinn verfügen die Demokraten nun über gesicherte 50 Sitze im Senat. Ein weiterer Sitzwechsel wäre gleichbedeutend mit der absoluten Mehrheit im Oberhaus des Kongresses.

Weitere Gewinne in Ohio, Texas und South Carolina

Neben den bereits genannten Staatswahlen sicherten sich die Demokraten auch wichtige Mandate im Federal Congress. Der demokratische Kandidat James Talarico eroberte den Senatssitz in Texas zurück und besiegte den Republikaner Ken Paxton. Dies markiert den dritten Staat, den die Demokraten von den Republikanern zurückerlangen, wobei Texas zuletzt erst 1988 von Demokraten gewonnen wurde. Im engen Rennen um den Senatssitz in Ohio liegt der Demokrat Sherrod Brown nach Auszählung von knapp neunzig Prozent der Stimmen uneinholbar vorne.

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Auch in South Carolina gelang den Demokraten ein überraschender Erfolg. Die Demokratin Annie Andrews besiegte Darline Graham Nordone, die Schwester des im Sommer verstorbenen Senators Lindsey Graham und Kandidatin, die von Präsident Donald Trump unterstützt wurde. Hochrechnungen von NBC News und CBS News bestätigen den Verlust des republikanischen Sitzes. Zudem bestätigte die Nachrichtenagentur AP den Wahlsieg der demokratischen Gouverneurin Kathy Hochul in New York.

Kontrolle des Repräsentantenhauses und lokale Siege

Prognosen von CNN und dem Datenanbieter Decision Desk HQ zufolge werden die Demokraten auch die Mehrheit im Repräsentantenhaus erringen. Um dies zu erreichen, müssen sie landesweit vier Sitze hinzugewinnen. Ein konkretes Beispiel für diesen Trend ist New Jersey, wo die Demokratin Rebecca Bennett den republikanischen Abgeordneten Tom Kean ablöste. Bennett, eine ehemalige Hubschrauberpilotin der US-Marine, setzte sich gegen den zweimal wiedergewählten Kean durch, der zuvor wegen Depressionen monatelang nicht am Kongress teilgenommen hatte.

Auf lokaler Ebene zeigte sich das gleiche Muster. Der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, wurde in Louisiana zwar wiedergewählt, doch dies ändert nichts an der allgemeinen Tendenz zugunsten der Demokraten. New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani forderte die Demokraten nach den Wahlen dazu auf, ihre politischen Vorhaben konsequent umzusetzen und als Alternative zu den Versprechungen der Rechten zu beweisen.

Reaktion der Republikaner und politische Zukunft

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, die Ergebnisse der Kongresswahlen anzuerkennen und mit den Demokraten zusammenzuarbeiten. Er äußerte gegenüber der New York Times Zuversicht, dass man wahrscheinlich eine Lösung finden werde. Dennoch bleibt die politische Landschaft angespannt, da die Demokraten nun die Agenda im Kongress bestimmen können. Die Wähler scheinen eine klare Abrechnung mit der aktuellen Politik zu wollen, was sich in den zahlreichen Sitzverlusten der Republikaner widerspiegelt.