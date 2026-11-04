Demokraten erobern Repräsentantenhaus und gewinnen Senatssitze

Die US-Midterms bringen einen klaren Machtwechsel: Die Demokraten übernehmen das Repräsentantenhaus und gewinnen entscheidende Senatsmandate in Texas, Georgia und New Hampshire.

Bei den Midterm-Wahlen in den USA hat sich ein deutlicher Machtverschiebung abgezeichnet, die die politische Landschaft im Land nachhaltig verändern wird. Die Demokratische Partei hat nach aktuellen Auszählungen die Mehrheit im Repräsentantenhaus gewonnen, was eine direkte Schwächung der politischen Position von Präsident Donald Trump zur Folge hat. Obwohl der 80-jährige Republikaner nicht selbst zur Wahl stand, trifft sein Einfluss auf die Legislative einen empfindlichen Rückschlag, da die Farbe Blau als Symbol der Opposition nun dominiert.

Sieg im Repräsentantenhaus und Senatsgewinne

Die Demokraten haben ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus gefestigt, während sie im Senat, der zweiten Kammer des Kongresses, wichtige Gewinne verbuchen konnten. Bereits vor den endgültigen Ergebnissen war abzusehen, dass die Demokraten die Kontrolle über das Unterhaus übernehmen würden. Im Senat gelang ihnen der erste entscheidende Schritt zur Mehrheitsfähigkeit durch den Sieg von Ex-Gouverneur Roy Cooper in North Carolina gegen den Republikaner Whatley, wodurch ein Sitz von Rot zu Blau wechselt.

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Zusätzlich verteidigte Jon Ossoff seinen Senatssitz in Georgia erfolgreich, und Chris Pappas schlug den Republikaner John Sununu in New Hampshire. Diese beiden Siege waren für die Demokraten existenziell wichtig, da sie diese Mandate auf keinen Fall verlieren durften, um ihre strategische Position im Senat zu stärken. Der Wechsel in North Carolina markiert damit den Beginn einer möglichen Wende hin zur demokratischen Kontrolle auch der oberen Hauskammer.

Sensationeller Durchbruch in Texas und South Carolina

Einen der größten Schocks für die Republikaner und ihr Bündnis mit Donald Trump brachte der Bundesstaat Texas. Dort gewann der 37-jährige Demokrat James Talarico das Rennen um den US-Senatssitz gegen den republikanischen Amtsinhaber Ken Paxton. Dieser Sieg gilt als politische Sensation, da seit 1994 kein Demokrat mehr eine landesweite Wahl in Texas gewonnen hatte. Selbst bei der Präsidentschaftswahl 2024 hatte Donald Trump den Bundesstaat mit 56 zu 43 Prozent der Stimmen klar für sich entschieden.

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Texas gehört seit Jahrzehnten zu den wichtigsten Machtbasen der Republikanischen Partei. Dass die Demokraten dort ernsthaft um einen Senatssitz kämpfen konnten und diesen sogar gewannen, unterstreicht die wachsende Gefahr für die Republikaner in dieser Wahlnacht. Ein weiterer bemerkenswerter Erfolg der Demokraten ist der Gewinn eines Senatssitzes in South Carolina durch Annie Andrews. Dies ist besonders brisant, da Donald Trump South Carolina bei der Präsidentschaftswahl 2024 noch mit einem zweistelligen Vorsprung gewonnen hatte.

Restaurierte republikanische Stellungen in Florida

Trotz der massiven Verluste bleiben die Republikaner nicht komplett ohne Erfolg. In Florida konnte der Trump-Verbündete Byron Donalds die Gouverneurswahl für sich entscheiden. Gleichzeitig verteidigte die Republikanerin Ashley Moody ihren Senatssitz erfolgreich für ihre Partei. Damit bleibt Florida ein starkes republikanisches Pflaster, was jedoch den allgemeinen Druck auf die Partei nicht mindert.

Die Kombination aus dem Kontrollverlust im Repräsentantenhaus und den bedrohlichen Entwicklungen im Senat bedeutet für Donald Trump eine komplexe politische Lage. Neben dem Repräsentantenhaus könnte er auch die Kontrolle über den Senat verlieren, was seine legislative Agenda erheblich erschweren würde. Die Wahlnacht hat gezeigt, wie anfällig die bisherige Machtstruktur der Republikaner geworden ist, insbesondere in traditionellen Hochburgen wie Texas und South Carolina.