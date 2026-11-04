Demokraten erobern Senat und Repräsentantenhaus - Trumps Partei erleidet historisches Defizit

Die Demokraten gewinnen die Kontrolle über Senat und Repräsentantenhaus. Historische Siege in Texas, Florida und Georgia markieren ein Ende der republikanischen Mehrheit.

Die Demokraten haben bei den US-Kongresswahlen die Kontrolle über beide Kammern des Kongresses zurückgewonnen. Während Datenexperte Nate Cohn von der New York Times eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 95 Prozent für den Sieg der Demokraten im Senat prognostiziert, bestätigen Prognosen auch die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Dieser massive politische Wandel stellt eine deutliche Abrechnung der Wähler mit der aktuellen Führung dar.

Historische Senatsgewinne in Texas und South Carolina

Der demokratische Kandidat James Talarico führt in Texas mit 59 Prozent der Stimmen vor dem republikanischen Herausforderer. NBC News stuft das Ergebnis als sehr wahrscheinlich ein und nennt eine Wahrscheinlichkeit von 75 Prozent. Mit einer Auszählungsquote von 53 Prozent markiert dies einen historischen Moment, da es zuletzt im Jahr 1988 einem Demokraten gelang, einen Senatswahlkreis in diesem traditionell konservativen Bundesstaat zu gewinnen.

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Auch in South Carolina, wo Demokraten seit 1998 keine Senatswahl mehr gewonnen haben, drückt die Waage zugunsten der Opposition. Das Rennen bleibt formal offen, doch die von Präsident Donald Trump unterstützte amtierende republikanische Senatorin liegt aktuell zurück. Diese Entwicklung wird von Analysten als entscheidender Wendepunkt für die Senatsmehrheit gewertet.

Erste schwarze Gouverneurinnen und Gouverneure in mehreren Bundesstaaten

Parallel zu den Kongresswahlen zeichnen sich bei den Gouverneurswahlen historische Persönlichkeiten ab. Im Bundesstaat Georgia wird die Demokratin Keisha Lance Bottoms laut Prognosen des AP-Servicewider den Republikaner Rick Jackson zum Sieger erklärt. Damit wird sie die erste Frau und die erste Schwarze sein, die das Gouverneursamt in diesem Bundesstaat innehat.

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In Florida setzt sich der Trump-Verbündete Byron Donalds knapp gegen den Demokraten David Jolly durch. Nach Berichten der Nachrichtenagentur AP wird Donalds der erste schwarze Gouverneur in der Geschichte Floridas. Entscheidungshilfe für diese Ergebnisse leistet der Analysedienst Decision Desk HQ, der bereits vor Schließung aller Wahllokale eine demokratische Mehrheit im Repräsentantenhaus vorhersagte.

Republikanische Strategen warnen vor politischer Apokalypse

Die Stimmung unter den Republikanern hat sich dramatisch verschlechtert. Das Wall Street Journal zitiert strategische Planer, die von einem eingebrochenen Fundament in den Senatsrennen landesweit berichten. Einige Funktionäre sprechen von einem Blutbad oder einer Apokalypse. Ein Stratege antwortete auf Anfrage mit einem Foto einer Whiskeyflasche statt mit einer Stellungnahme, was auf massive Frustration hindeutet.

Kritik richtet sich auch gegen die Taktik des Gerrymandering, also der manipulativen Neuzeichnung von Wahlbezirken. Die New York Times hebt den Begriff Dummymandering hervor, eine Mischung aus Dummkopf und Gerrymandering. In Florida haben Demokraten selbst in solchen Wahlkreisen gewonnen, die die Republikaner eigens für sich gesichert hatten, was als Effektiver Verlust dieser Strategie gewertet wird.

Wahlbeteiligung und direkte Abrechnung mit der Exekutive

Der wiedergewählte Senator aus Georgia, Jon Ossoff, feiert den Sieg der Demokraten als klare Absage an die aktuelle Verwaltung. Er nannte Präsident Donald J. Trump eine gescheiterte lahme Ente, deren Verdorbenheit und Inkompetenz von den Amerikanern abgelehnt wurde. Dieser rhetorische Angriff unterstreicht die Tiefe der Spaltung in der politischen Landschaft.

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Die Auswirkungen sind auch im Weißen Haus spürbar, das für den Mittwoch keine öffentlichen Auftritte des Präsidenten angekündigt hat. In Kansas sieht der NBC-Moderator Steve Kornacki Hinweise auf einen Sieg des Demokraten Adam Hamilton. Dies würde der Demokratischen Partei einen zusätzlichen Sitz im Senat verschaffen und die republikanische Mehrheit weiter aushöhlen.

In New Hampshire wird der Demokrat Chris Pappas der erste offen schwule Mann im US-Senat sein. Er gewinnt den Wahlkreis deutlich, obwohl die Republikaner Chancen sahen, weil die langjährige Senatorin Jeanne Shaheen nicht mehr antrat. Diese Serie von Siegen markiert ein neues Kapitel in der amerikanischen Politik und beendete die jahrzehntelange Dominanz der Republikaner in beiden Kammern des Kongresses.