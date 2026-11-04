Nach dem deutlichen Midterm-Sieg der Demokraten in den USA stehen interne Einigung und geopolitische Auswirkungen im Fokus. Analyse der Märkte und internationalen Reaktionen.

Die Demokratische Partei hat bei den US-Zwischenwahlen einen deutlichen Erfolg gefeiert, der die politische Landschaft im Land nachhaltig verändert. Die Politologin Cathryn Clüver Ashbrook betont jedoch, dass der eigentliche Kampf erst noch bevorsteht, da die Partei nun ihre internen Flügelkämpfe lösen muss, um handlungsfähig zu bleiben. Im Zentrum steht die Frage, ob es gelingt, radikalere Positionen und die bürgerliche Mitte unter einem gemeinsamen Dach zu vereinen, um den Zusammenhalt über die nächsten zwei Jahre zu sichern.

Interne Dynamik und sozialistische Impulse

Cathryn Clüver Ashbrook weist darauf hin, dass die Wähler explizit radikalere politische Positionen goutieren, was die Demokratische Partei vor große Herausforderungen stellt. Als erfolgreiche Beispiele für den sozialistischen Flügel der Partei nennt sie die für New York in das Repräsentantenhaus gewählte Claire Valdez sowie den Abgeordneten aus Pennsylvania, Chris Rabb. Diese Vertreter symbolisieren einen Trend, der jedoch weiterhin eine Nische darstellt, da bei dieser Wahl insgesamt nur fünf Abgeordnete dieses Spektrums hinzugewannen. Dennoch wird der nächste Kongressabschnitt einen Generationenwandel erfordern und neue Konzepte für soziale Gerechtigkeit entwickeln müssen.

Also read US-Midterms: Warum ein Sieg der Demokraten zum Schuldenbumerang wird

Internationale Reaktionen und wirtschaftliche Folgen

Aus Europa wurde der Wahlausgang mit Erleichterung aufgenommen. Der SPD-Vizekanzler Lars Klingbeil gratulierte den Demokraten zu ihrem Erdrutschsieg und betonte, dass dies Zuversicht stiftet. Er verweist darauf, dass sich in den USA lange Zeit nur ein Weg in Richtung Rechtspopulismus zeigte, nun aber die bürgerliche Mitte durchgesetzt habe. Gleichzeitig prophezeit der Politologe Thomas Jäger nach der Wahlschlappe von Donald Trump das Ende der MAGA-Bewegung. Jäger lastet die Niederlage einzig dem US-Präsidenten an, der dafür verantwortlich sei, dass die wirtschaftlichen Bedingungen für die meisten Amerikaner schlechter geworden seien.

Auf den Finanzmärkten zeigt sich der politische Wandel deutlich. Der europäische Aktienmarkt legte zu, angetrieben von der Hoffnung auf eine veränderte US-Politik. Der Dax und der EuroStoxx50 stiegen jeweils um rund 1,5 Prozent. Besonders Banken- und Ökostrom-Werte profitierten, da ein demokratischer Kongress die Möglichkeiten der US-Regierung begrenzt, europäischen Banken strenge Auflagen oder Sanktionen aufzuerlegen. Michael Field von Morningstar erklärte, dass Banken entlastet werden. Zudem zogen Aktien von Branchenführern wie Vestas, Orsted und Nordex um rund 5,5 bis 7,5 Prozent an, die zuvor unter der Politik von Präsident Trump gelitten hatten.

Advertisement

Geopolitische Hoffnungen und lokale Volksentscheide

Auch auf internationaler Ebene werden Reaktionen auf die Wahlnacht sichtbar. Das russische Präsidialamt hofft darauf, dass US-Präsident Donald Trump trotz der Niederlage seiner Partei an seinem Kurs im Ukraine-Konflikt festhält. Der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärte, man setze fest darauf, dass Trump seine Friedensbemühungen fortsetzt. Trump hatte zuvor den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj massiv kritisiert und überraschend einen Diesel-Deal mit Russland geschlossen, wodurch Sanktionen ausgesetzt wurden. Der Kreml hat bisher jedoch keine ernsthaften Absichten für einen Friedensschluss erkennen lassen.

Neben den nationalen Wahlen entscheiden Bürger in einzelnen Bundesstaaten über spezifische Themen. In Kalifornien scheiterte der Vorschlag zur Einführung einer Steuer für Superreiche. Laut der Los Angeles Times zeichnete sich eine Niederlage der Proposition 40 ab, die eine einmalige Steuer von fünf Prozent auf das Vermögen von rund 200 Milliardären vorsah. Der Erlös wäre in das Gesundheitssystem Medicare für Ältere und Bedürftige geflossen. Unterstützt wurde der Vorstoß von der Demokratischen Partei des Bundesstaates, verschiedenen Gewerkschaften und dem linksgerichteten US-Senator Bernie Sanders. Zudem stimmten die Bürger in Washington D.C. mit großer Mehrheit für das Verbot von Herstellung und Verkauf von Enten- und Gänsestopfleber (foie gras), was in Deutschland bereits verboten ist.