Demokraten feiern historischen Wahlsieg bei den Midterms

Die Demokraten haben bei den US-Zwischenwahlen unerwartete Erfolge erzielt, insbesondere im Senat. Trotz der verlorenen Mehrheit im Repräsentantenhaus zeigt der Sieg, dass Wähler eine Protesthaltung gegenüber Donald Trump einnehmen. Die Analyse beleuchtet die Gründe für diese Verschiebung, die Rolle von Einwanderungspolitik und die möglichen Konsequenzen für die verbleibende Amtszeit von Präsident Trump und die politischen Dynamiken bis zur Wahl 2028.

Selten wurde man die Demokratische Partei so optimistisch und fröhlich erleben dürfen wie in der Nacht nach der Wahl am Mittwoch. Die amerikanischen Wähler haben der lange Zeit als unterlegen geltenden Oppositionspartei eine unerwartete blaue Welle beschert.

Rückkehr zu normaler Politik im Repräsentantenhaus

Durch die errungene Mehrheit im Repräsentantenhaus vollzieht sich in Washington ein Stück amerikanische Normalität zurück. Dieser Wahlsieg war gewissermaßen im Voraus eingepreist, da es fast schon zur Regel geworden ist, dass die Partei des amtierenden Präsidenten zur Mitte dessen Amtszeit die Kontrolle des Hauses verliert. So geschah es auch im Jahr 2018, mitten in Donald Trumps erster Amtsperiode. Damals wie heute zeigt sich deutlich, dass die Amerikaner bei der Stimmabgabe äußerst volatil reagieren und ihre Präferenzen schnell wechseln können.

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Die eigentliche und größte Überraschung des Tages, des dritten November, war jedoch der beeindruckende Durchmarsch der Demokraten im künftigen Senat. Hier gelang es der Opposition, mindestens eine solide Mehrheit zu erringen. Dass die Demokraten sogar den Senatssitz aus dem konservativen Bundesstaat Kansas erobern konnten, was erstmals seit dem Jahr 1932 gelungen war, unterstreicht die magnitude dieses Wandels. Die Gründe für die tiefe Enttäuschung vieler Wähler mit Donald Trump liegen auf der Hand.

Enttäuschung über Trumps Politik und Razzien

Großmäulig versprach er während des Präsidentschaftswahlkampfes im Jahr 2024 sinkende Preise für Lebensmittel und Energie sowie eine strikte Eindämmung der Einwanderung. Den Einleitung eines Krieges sah er nicht vor, wie er vor gut zwei Jahren landauf und landab beteuerte. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger Joe Biden gelang es Trump tatsächlich, die illegale Einwanderung drastisch einzudämmen.

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Allerdings haben die durchgeführten Razzien mit vermummten Sicherheitskräften gegen Menschen ohne Aufenthaltsrecht in den Augen vieler Amerikaner maßlos übertrieben. Viele Menschen ohne offizielle Aufenthaltsgenehmigung leben und arbeiten bereits seit Jahren oder gar Jahrzehnten in den USA, und viele Firmen könnten ohne diese Arbeitskräfte kaum noch existieren. Am Dienstag haben die Amerikaner diese ICE-Razzien quasi sanktioniert, indem sie diese Praxis in der Wahl berücksichtigten.

Bei allem verständlichen Jubel über die Wahlniederlage der Republikaner müssen sich die Demokraten die kritische Frage stellen, ob die Amerikaner aus fester Überzeugung für sie gestimmt haben oder ob es sich bei der Wahlentscheidung lediglich um eine Protestwahl gegen den unbeliebtesten Präsidenten der jüngeren Geschichte handelte. Davon abgesehen haben einzelne markante und glaubwürdige Kandidaten bemerkenswerte historische Erfolge erzielt.

Historische Erfolge Demokraten im Süden der USA

So wurde der erste Demokrat seit 1988 in Texas in den Senat gewählt, was einen tief verwurzelten republikanischen Herrschaftsanspruch in diesem Bundesstaat erschüttert. Ebenso siegten Keisha Lance Bottoms und Gina Hinojosa als künftige Gouverneurinnen von Georgia und Texas, was die demografische und politische Verschiebung im Süden der USA weiter verstärkt. Die Frage, ob der künftige Kongress die Macht und die Machtgelüste von Donald Trump effektiv eingrenzen kann, bleibt jedoch fraglich.

Der Präsident setzt seine Politik primär durch präsidiale Anordnungen um, für die er keine Zustimmung des Kongresses benötigt. Gesetzesinitiativen, die einer sorgfältigen parlamentarischen Debatte bedürfen, widersprechen dem Politikverständnis des als Möchtegern-Autokraten wahrgenommenen Trump. Die USA sind, anders als die Bundesrepublik Deutschland, keine parlamentarische Demokratie, in der die Exekutive vom Vertrauen der Legislative abhängt. Der Präsident besitzt als Staatsoberhaupt, Regierungschef, Oberbefehlshaber der Streitkräfte und faktischer Parteichef eine enorme Machtposition, und er weiß diese Ressourcen geschickt zu nutzen.

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Künftige Isolationismus und Macht Donald Trumps

Wer nun hofft, dass mit dem neu gewählten Kongress ein fundamentaler Politikwechsel in den USA möglich wird, dürfte höchstwahrscheinlich enttäuscht werden. Es spricht vieles dafür, dass Trump eine noch rücksichtslosere und isolacionistischere Außenpolitik betreiben wird, möglicherweise auf dem Rücken der Ukraine und zum Wohlgefallen seines politischen Vorbilds Wladimir Putin. Die Sanduhr, die auf den zwanzigsten Januar zweiundzwanzigneun läuft, also Trumps regulär letzten Tag im Amt, tickt unaufhaltsam weiter.

Doch seine letzten zwei Jahre im Amt könnten noch alles überbieten, was die Welt mit ihm in den bisherigen sechs Jahren erleben musste. Die persönliche Bereicherung zugunsten seiner Familie dürfte Trump noch weiter ausweiten, während der unvermeidliche Auszug aus dem Weißen Haus näher rückt. Trumps Bedürfnis, dem Nachfolger im Amt ein Land in guter Verfassung zu übergeben, wird sich wahrscheinlich in engen Grenzen halten.

An einem tatsächlichen Erfolg des Nachfolgers, ob Demokrat oder Republikaner, wird der narzisstisch geprägte Trump keinerlei echtes Interesse haben. Dies gilt erst recht für ein Szenario, bei dem Parteifreunde nach der schmerzhaften Niederlage vom Dienstag bewusst Distanz zu Trump halten werden. Der Wahlkampf der Republikaner um die Präsidentschaftskandidatur für das Jahr zweiundzwanzigacht ist damit eröffnet. Bei den Republikanern dürften die Fliehkräfte zwischen den treuen Trump-Anhängern und den enttäuschten Konservativen weiter zunehmen.

Eine Vorentscheidung für das Jahr zweiundzwanzigacht war der dritte November mitnichten. Die Wähler in den USA werden beweglich bleiben, und mit diesen Zwischenwahlen sortiert sich in Washington längst nicht alles, aber doch eine Menge grundlegend neu, was die politische Landschaft der nächsten Jahre prägen wird.