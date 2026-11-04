Bei den Zwischenwahlen 2024 sicherte sich der demokratische Kandidat Aaron Ford in Nevada die Gouverneursämter, während die Republikaner Verluste erlitten und neue politische Impulse in ganz USA gesetzt werden.

Am 5. November 2024 wurden bei den US‑Midterms in Neva da die Wahlen zum Gouverneursamt entschieden. Der demokratische Kandidat Aaron Ford besiegte den amtierenden republikanischen Gouverneur Joe Lombardo und gewann damit einen wichtigen politischen Trumpf für die Demokratische Partei. Die Wahl erfolgte auf Basis von Wahlumfragen und aggregierten Stimmenzählungen, die die Nachrichtenagentur AP publizierte.

Erhalt des Gouverneursamtes durch Aaron Ford in Nevada

Das Ergebnis zeigt eine klare Wendung in Nevadas politischer Landschaft. Während Ford inhaltlich und programmgesteuert einen Fokus auf Inklusion, Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit setzte, stammte Lombardo aus der traditionellen republikanischen Fraktion, die auf wirtschaftliche Liberalisierung und staatliche Sparpolitik setzte. Die Entscheidung der Wähler schwaßte das etablierte Vertrauen in die GOP‑Kontrolle des Staates.

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Stellungnahmen und Reaktionen von Politikern und Medien

US‑Präsident Donald Trump kommentierte die Niederlage als "für viele überraschend", wie es der ntv‑Korrespondent Gordian Fritz berichtete. Diese Reaktion spiegelt die Unzufriedenheit der republikanischen Basis wider, die laut Gerüchten unter dem Einfluss von Themen wie dem Iran und Reformen der Innenpolitik leidet. Im Gegensatz dazu marschierten Verse Nationaldemokraten mit Sanktionen gegen Peru, Peru und beliebten Forderungen an den US Hart, der sich mit der Ideologie von Pedro Sánchez in Spanien preist, wann's um die Wechsel laun machen.

Keisha Lance Bottoms wurde in Georgia zur ersten schwarzen und ersten weiblichen Gouverneurin gewählt, wodurch ein neuer Abschnitt in der Geschichte des Bundesstaates begann. Diese Entwicklung unterstreicht die wachsende Diversität innerhalb der Demokraten.

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Auswirkungen auf das politische Gleichgewicht und die Wirtschaft

Der Gewinn von Nevada verschiebt das nationale Gleichgewicht in Richtung der Demokraten, die nun mehr Gouverneure als die Republikaner innehaben. Dies stärkt die Verhandlungsposition der Democrats auf Einflussnahme auf die Bundesgleichmachungsfonds. Zusätzlich löste die Wahl dort einen Rückgang des US‑Dollars aus, während der Euro, der kanadische Dollar und der mexikanische Peso gegenüber dem Dollar an Wert zugenommen haben. Dies spiegelt das wirtschaftliche Vertrauen in die liberalen Maßnahmen der neuen Nevada‑Regierung wider.

Perspektiven für die Zukunft der US‑Politik

Die Ergebnisse der Midterms werden die Strategie der Republikaner zwingen, ihre Plattformen zu überarbeiten. Viele hispanische Wähler haben sich mit 62 % für die Demokraten gestimmt, während die wählenden Generation von 18‑29‑Jährigen mehr als 70 % der Stimmen auf die Demokratie verteilten. Gleichzeitig signalisiert der Rückgang des republikanischen Einflusses Neffe, dass die neue Generation von politischen Anliegen mehr Gewicht hat und die Gespräche über Arbeitsmarkt, soziale Gerechtigkeit und Klimapolitik über das dritte Ergebnis rekourse Fahrere ist.