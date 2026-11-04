Demokraten gewinnen Kongressmacht und konfrontieren Trump mit Opposition

Nach dem Wahlsieg kontrollieren die Demokraten den US-Kongress. Sie planen ein 100-Tage-Programm, während Donald Trump Vetos ankündigt und per Dekret regiert.

Der neugewählte US-Kongress in Washington wird sich am 3. Januar offiziell konstituieren und damit eine neue politische Ära einläuten. Durch ihren Erdrutschsieg bei den jüngsten Wahlen haben die oppositionellen Demokraten die Mehrheit in beiden Kammern des Parlaments erlangt. Dies gibt ihnen erstmals seit fast sechs Jahren der Präsidentschaft von Donald Trump die Möglichkeit, der Regierungspolitik deutlich stärker Paroli zu bieten als zuvor.

Konstitution des Kongresses und Machtwechsel

Die Konstituierung des neuen Parlaments markiert einen fundamentalen Wandel im amerikanischen Regierungssystem. Zum ersten Mal während der insgesamt fast sechs Jahre von Trumps zwei Amtsperioden steht der Präsident einem sogenannten "blauen" Kongress gegenüber. Die Farbe Blau ist traditionell die Parteifarbe der Demokratischen Partei. Während seiner ersten Amtszeit gelang es den Demokraten zwar bei den Zwischenwahlen im Jahr 2018, das Repräsentantenhaus zurückzuerobern, doch den Senat konnten sie damals nicht unter ihre Kontrolle bringen.

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In der aktuellen Konstellation stellen die Republikaner unter der Führung von Donald Trump bisher nur noch knappe Mehrheiten oder keine mehr in den Gremien dar. Der bisherige republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, der als zuverlässiger Gefolgsmann Trumps agierte, wird voraussichtlich abgelöst. Seine Nachfolge tritt Hakeem Jeffries an, der nun die führende demokratische Stimme im Unterhaus repräsentiert. Diese Position stärkt die Verhandlungsposition der Opposition erheblich gegenüber der Exekutive.

Ambitioniertes Programm und gesetzliche Hürden

Die Demokraten arbeiten seit längerer Zeit an einem ambitionierten 100-Tage-Programm, das bereits innerhalb der ersten 100 Stunden des neuen Kongresses angestoßen werden soll. Laut Angaben von Hakeem Jeffries liegt der Schwerpunkt dieser Vorhaben auf Themen, die für die Bürger von zentraler Bedeutung sind. Dazu gehören die Wiedereinführung gestrichener Zuschüsse für das Gesundheitswesen sowie die Aufhebung drastischer Einschnitte in der staatlichen Krankenversicherung Medicaid.

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Zusätzlich fordern die Demokraten die Annullierung von Zöllen, um wirtschaftliche Belastungen abzubauen. Allerdings stehen diese Pläne vor erheblichen rechtlichen und prozeduralen Hindernissen. Für den größten Teil der Gesetzgebung im Senat ist gemäß den dortigen Vorschriften eine Mehrheit von mindestens 60 der 100 Stimmen erforderlich. Da die Demokraten diese Supermajority nicht besitzen, scheitern viele Initiativen bereits im Verfahren.

Um die Vetos des Präsidenten zu überstimmen, wäre zudem eine Zweidrittelmehrheit in beiden Häusern des Kongresses nötig. Diese Hürde ist statistisch schwer zu nehmen, da die Republikaner weiterhin eine signifikante Fraktion im Parlament halten. Dennoch nutzen die Demokraten ihre neue Machtposition, um öffentliche Debatten zu forcieren und politischen Druck aufzubauen, auch wenn die direkte Umsetzung vieler Gesetze fraglich bleibt.

Präsident Trump blockiert durch Vetos und Dekrete

Donald Trump hat seine Antwort auf die demokratische Mehrheit bereits klar kommuniziert. Er kündigte an, das Präsidentenveto einzusetzen, um legislative Vorhaben der Demokraten systematisch zu blockieren. Auf sozialen Medien postete er ein Bild einer roten Baseballkappe mit der Aufschrift "Veto", was seine Ankündigung aus dem Wahlkampf unterstreicht. Trump plant weiterhin, so weit wie möglich am Kongress vorbei zu regieren.

Diese Strategie praktiziert er bereits seit Beginn seiner zweiten Amtszeit im Januar 2025. Trotz der vorherigen Mehrheit seiner Republikaner nutzt er eine Fülle von Exekutivdekreten, um seine Macht schrittweise auszudehnen. Dabei greift er besonders in den Bereichen Zuwanderung, Handel und Militäreinsätze ein. Die Demokraten versuchen nun, Trumps Handlungsoptionen mittels Haushaltsverhandlungen und spezifischer Gesetzgebung einzuschränken.

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Einer der stärksten Hebel der Demokraten könnte die Blockade neuer Finanzmittel sein, da das Parlament die Budgethoheit innehat. Bisher half der Kongress Trump dabei, Steuererleichterungen zu verabschieden und Mittel für den Grenzschutz sowie die Einwanderungsbehörde ICE auszuweiten. Diese Unterstützung fällt nun weg, was die finanzielle Grundlage seiner Agenda erschüttern könnte. Gleichzeitig bleibt das Thema Kriegsbefugnisse heikel, da Soldaten nicht im Stich gelassen werden sollen.