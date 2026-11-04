Demokraten gewinnen Mehrheiten im Repräsentantenhaus bei US-Midterms

Die Demokraten übernehmen das Repräsentantenhaus in den US-Midterms, was die Machtbalance im Kongress verschiebt. Präsident Trump sieht sich nun verstärkter Kontrolle und potenziellen Untersuchungsausschüssen gegenüber, die seine Politik blockieren oder sogar ein Impeachment-Anverfahren einleiten könnten.

Die Demokratischen Partei der USA hat bei den jüngsten Midterms einen signifikanten Machtzuwachs verbucht, indem sie die Kontrolle über das Repräsentantenhaus übernommen hat. Dies geht aus Meldungen der Sender CNN und NBC News hervor, die sich auf laufende Stimmauszählungen und Wählerbefragungen stützen. Für Präsident Donald Trump bedeutet der Verlust der Mehrheit in dieser Parlamentskammer eine erhebliche Erschwerung seiner zukünftigen Regierungsführung, da die legislative Kontrolle nun stärker geteilt wird.

Ergebnisse im Repräsentantenhaus und Senat

Rebecca Bennett, die demokratische Kandidatin für den Wahlkreis im US-Repräsentantenhaus, feierte ihren Sieg gemeinsam mit ihrem Ehemann Alex Hydrean und ihren Töchtern bei einer Wahlparty in Bridgewater. Dieser Erfolg symbolisiert die wachsende Stärke der Demokraten in Schlüsselregionen. Parallel dazu verzeichnete die Partei auch im Senat, der zweiten Parlamentskammer, erste Erfolge. Die von Trump unterstützte Kandidatin Darline Graham, Schwester des im Juli verstorbenen US-Senators Lindsey Graham, unterlag in ihrem Rennen. Dies ist ein historischer Wandel, da seit 1998 kein Demokrat mehr aus South Carolina in den Senat gewählt wurde.

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Auch in Maine liegt der Demokrat Troy Jackson vorn, obwohl der Bundesstaat bei der Präsidentschaftswahl 2024 von Kamala Harris gewonnen wurde und die Republikanerin Susan Collins seit den 1990er Jahren im Amt ist. Dennoch sind in mehreren dieser Staaten noch nicht genug Stimmen ausgezählt, um die Ergebnisse endgültig zu bestätigen. Die demokratische Mehrheit im Repräsentantenhaus ist jedoch bereits jetzt absehbar und wird die politische Landschaft in Washington nachhaltig verändern.

Kontrollmechanismen und Untersuchungsausschüsse

Die Übernahme des Repräsentantenhauses durch die Demokraten hat unmittelbare und weitreichende Konsequenzen für die Ausübung der Präsidentschaftsgewalt. In der ersten Hälfte von Trumps Amtszeit fiel das Parlament weitgehend als wirksame Kontrollinstanz aus, da die Republikaner sowohl das Haus als auch den Senat dominierten. Im neu konstituierten Kongress ab Januar muss der Präsident nun mit erheblich mehr Widerstand gegen seine politischen Initiativen rechnen. Die Mehrheit im Haus ermöglicht es den Demokraten, ab dem ersten Zusammentritt des neuen Parlaments weitreichende Untersuchungen gegen den Präsidenten einzuleiten.

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Schon länger stehen zahlreiche Themen im Visier der demokratischen Abgeordneten. Dazu gehören die geschäftlichen Aktivitäten der Familie Trump, das teils tödliche Vorgehen von Beamten im Rahmen von Razzien gegen Migranten sowie die umstrittenen Renovierungs- und Bauprojekte auf dem Gelände der Hauptstadt Washington. Diese Untersuchungsausschüsse könnten detaillierte Beweise sammeln, die im äußersten Fall die Grundlage für ein weiteres Amtsenthebungsverfahren gegen Trump bilden.

Gesetzgebungsblockaden und Haushaltsstreitigkeiten

Neben den Untersuchungsmöglichkeiten verfügen die Demokraten nun über das Mittel, Gesetzesvorhaben der Republikaner nach Belieben zu blockieren. Da Gesetze in den USA wortgleich in beiden Kammern verabschiedet werden müssen, bietet die Kontrolle des Repräsentantenhauses einen mächtigen Hebel. Besonders relevant ist diese Macht in Haushaltsfragen. Die Demokraten haben die Möglichkeit, Trumps Haushaltsgesetze zu torpedieren, sollten die Republikaner nicht auf Forderungen der Demokraten eingehen. Dies könnte zu weiteren Konflikten führen, die im schlimmsten Fall einen Stillstand der Regierungsgeschäfte zur Folge haben, falls keine rechtzeitige Einigung über die Finanzierung des Staates erzielt wird.

Ein Impeachment-Verfahren bleibt eine theoretische, aber realistische Option. Während der ersten Amtszeit von Trump wurden gleich zwei solche Verfahren eingeleitet, was ihn zum ersten US-Präsidenten in der Geschichte machte. Das Repräsentantenhaus kann ein Impeachment mit einfacher Mehrheit beschließen und den Präsidenten anklagen. Eine tatsächliche Amtsenthebung erfordert jedoch mindestens 67 der 100 Senatoren. Eine solche Zweidrittelmehrheit wäre selbst für die Demokraten kaum zu erreichen, selbst wenn sie eine knappe Mehrheit im Senat sichern sollten, da sie auf republikanische Stimmen angewiesen wären. Im Senat sprach Trump in beiden früheren Verfahrenen frei.

Politische Risiken und öffentliche Stimmung

Unabhängig von den Erfolgsaussichten eines Impeachment-Prozesses könnte das Verfahren das Image des Präsidenten schädigen. Trump ist in seiner zweiten Amtszeit sehr auf sein Vermächtnis bedacht. Für die Demokraten birgt ein solcher Schritt jedoch auch Risiken: Wird das Verfahren als rein politisch motiviert und ungerechtfertigt empfunden, könnte es das Trump-Lager noch enger zusammenschweißen und dem aktuell unpopulären Präsidenten womöglich wieder zu einem Aufschwung in der Beliebtheit verhelfen.

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Die Zustimmungswerte des Präsidenten sind seit Wochen verheerend. Eine Umfrage der New York Times in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut Siena ergab eine Zustimmung von lediglich 34 Prozent unter registrierten Wählerinnen und Wählern. Laut einer Analyse der Zeitung war dies der niedrigste Wert für einen Präsidenten vor Midterms seit Harry Truman im Jahr 1946. Historisch gesehen erhalten die Parteien des amtierenden Präsidenten bei diesen Wahlen oft einen Denkzettel. Während Trumps erster Amtszeit verloren die Republikaner 2018 das Repräsentantenhaus. Julia Simon, Politikwissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin, merkte an, dass es in den vergangenen 25 Jahren nur einmal vorkam, dass die Partei des amtierenden Präsidenten im Repräsentantenhaus die Zwischenwahlen nicht verlor. Trotz der Niederlage inszenierte sich der 80-Jährige weiterhin als zentrale Figur im Wahlkampf der Republikaner.