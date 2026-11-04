Demokraten gewinnen Mehrheiten im US-Kongress und kontrollieren Repräsentantenhaus

Die Demokraten übernehmen die Kontrolle im Repräsentantenhaus und erschweren Donald Trumps Regierungsführung. Neue Untersuchungen und Machtspiele prägen den neuen Kongress.

Die Demokratische Partei hat bei den US-Zwischenwahlen entscheidende Gewinne erzielt und wird die Kontrolle über das Repräsentantenhaus übernehmen. Dies geht aus Stimmauszählungen und Wählerbefragungen hervor, die von den US-Sendern CNN und NBC News gemeldet wurden. Der Verlust der Mehrheit in dieser Parlamentskammer stellt eine massive Hürde für die Arbeit des Präsidenten dar und wird Donald Trump das Regieren in Zukunft erheblich erschweren.

Knappe Mehrheitsverhältnisse im Senat

Lange galt es als vollkommen offen, ob die Demokraten auch den Senat im Kongress übernehmen können. Je später der Abend jedoch verlief, desto klarer zeigte sich das Bild: Um die notwendige Mehrheit von 51 Sitzen zu erlangen, mussten die Demokraten den Republikanern vier Sitze abnehmen und zudem alle anderen gehalten werden. Laut CNN gewannen die Demokraten bereits jetzt Senatssitze, wobei weitere Sitze möglicherweise aus Minnesota oder Michigan dazukommen könnten. In Michigan führt Abdul El-Sayed vor dem Republikaner Mike Rogers, während in Minnesota die republikanische Kandidatin Michele Tafoya vor der Demokratin Peggy Flanagan liegt. Noch sind in diesen Rennen erst rund 35 Prozent der Stimmen ausgezählt.

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Gesetzgebungsblockaden und Haushaltsstreit

Dass die Demokraten jetzt das Repräsentantenhaus kontrollieren, wird große Auswirkungen auf die politische Landschaft haben. In der ersten Hälfte von Trumps Amtszeit fiel das Parlament als Kontrollinstanz weitgehend aus. Im neuen Kongress muss er mit mehr Widerstand gegen seine Politik rechnen - und mit mehr Kontrolle. Mit der Mehrheit im Repräsentantenhaus können die Demokraten ab Januar, wenn das neu gewählte Parlament erstmals zusammentritt, weitreichende Untersuchungen gegen den Präsidenten einleiten. Die Demokraten haben schon länger zahlreiche Themen im Visier: die geschäftlichen Aktivitäten der Familie Trumps etwa, das brutale und teils tödliche Vorgehen von ICE-Beamten bei Razzien gegen Migranten oder Trumps umstrittene Renovierungs- und Bauprojekte in der Hauptstadt Washington.

Zudem können die Demokraten künftig Gesetzesvorhaben der Republikaner nach Belieben blockieren. Gesetze müssen wortgleich in beiden Kammern verabschiedet werden. Besonders relevant ist, dass sie damit auch die Möglichkeit haben, Trumps Haushaltsgesetze zu torpedieren. Diesen Hebel könnte die Partei nutzen, um zu versuchen, die Republikaner zu einem Entgegenkommen bei Anliegen ihrer Partei zu drängen. Weitere Haushaltsstreite sind also denkbar - ebenso wie ein wiederholter Stillstand der Regierungsgeschäfte, sollte es keine rechtzeitige Einigung über deren Finanzierung geben.

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Risiko eines Amtsenthebungsverfahrens

Die Ergebnisse von Untersuchungen im US-Kongress könnten im äußersten Fall die Grundlage für ein weiteres Amtsenthebungsverfahren gegen Trump bilden. Als erster US-Präsident überhaupt wurden während Trumps erster Regierungszeit gleich zwei solche Verfahren gegen ihn eingeleitet. Das Repräsentantenhaus kann das mit einer einfachen Mehrheit beschließen und den Präsidenten quasi anklagen. Für eine tatsächliche Amtsenthebung müssten dann allerdings mindestens 67 der 100 Senatorinnen und Senatoren den Präsidenten für schuldig befinden - eine hohe Hürde. Für eine solche Zweidrittelmehrheit wären die Demokraten selbst dann auf republikanische Stimmen angewiesen, wenn sie sich eine knappe Mehrheit im Senat sichern sollten.

In den früheren Verfahren sprach der Senat Trump in beiden Fällen frei. Unabhängig von den Erfolgsaussichten könnte allerdings allein ein solcher Prozess dem Image des Präsidenten schaden, der in seiner zweiten Amtszeit sehr auf sein Vermächtnis bedacht ist. Für die Demokraten wäre ein Impeachment-Verfahren jedoch ebenfalls nicht ohne Risiko: Wird es als politisch motiviert und ungerechtfertigt empfunden, könnte es das Trump-Lager noch enger zusammenschweißen. Auch der Beliebtheit des aktuell unpopulären Präsidenten könnte es dann möglicherweise wieder zu einem Aufschwung verhelfen.

Historischer Kontext und niedrige Zustimmungswerte

Trump`s Zustimmungswerte sind seit Wochen verheerend. Eine Umfrage der New York Times mit dem Meinungsforschungsinstitut Siena bescheinigte Trump jüngst eine Zustimmung von 34 Prozent unter registrierten Wählerinnen und Wählern. Laut einer Analyse der Zeitung war das der niedrigste Wert für einen Präsidenten vor Midterms seit dem Demokraten Harry Truman im Jahr 1946. Bei den Kongresswahlen in der Mitte zwischen zwei Präsidentschaftswahlen, den sogenannten Midterms, bekommt die Partei des regierenden Präsidenten meist einen Denkzettel verpasst. Auch während Trumps erster Amtszeit verloren die Republikaner bei den Kongresswahlen 2018 das Repräsentantenhaus.