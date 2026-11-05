Demokraten gewinnen Midterms: Trump sieht sich Untersuchungen gegenüber

Nach dem Wahlsieg der Demokraten in den US-Midterms drohen Donald Trump und seiner Regierung neue Ermittlungen. Die Opposition kündigt umfassende Prüfungen an.

Die politischen Landkarten in den Vereinigten Staaten haben sich nach den Midterm-Wahlen grundlegend verschoben. Die Demokratische Partei hat die Republikaner verdrängt und errang die Mehrheit sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat. Diese historische Niederlage für die Republikanische Partei stellt US-Präsident Donald Trump vor massive politische Herausforderungen in den verbleibenden Amtsjahren seiner zweiten Amtszeit.

Zwischenwahlen ändern Machtbalance

Bei diesen Midterms, den sogenannten Zwischenwahlen, wurden alle 435 Abgeordneten des Repräsentantenhauses sowie 35 der 100 Senatoren neu gewählt. Vor der Wahl kontrollierten Trumps Republikaner beide Kammern des Kongresses, doch ihre Mehrheit im Unterhaus wankte bereits stark. Mit dem aktuellen Sieg der Demokraten droht der Präsident zur sogenannten Lame Duck zu werden, also politisch geschwächt und ohne sichere Mehrheit für seine legislative Agenda zu sein. Erste offizielle Ergebnisse dieser entscheidenden Abstimmungen wurden in Deutschland in der Nacht zum Mittwoch erwartet, was die internationale Aufmerksamkeit auf das Geschehen lenkte.

Also read Schwere Niederlage für Trumps Republikaner bei Kongresswahl

Drohende Ermittlungen gegen Regierung

Die neu gewonnene Mehrheit im Repräsentantenhaus nutzen die Demokraten sofort, um Druck aufzubauen. Der demokratische Minderheitsführer Hakeem Jeffries aus New York erklärte deutlich, dass man die Gauner zur Verantwortung ziehen wolle. Auch Robert Garcia, der ranghöchste Demokrat im Kontrollausschuss des Repräsentantenhauses aus Kalifornien, warnte die Republikaner mit nur einem Satz: Sie sollten sich Anwälte besorgen. Dies signalisiert, dass nicht nur allgemeine Kritik geübt wird, sondern konkrete rechtliche Schritte und Untersuchungen gegen Regierungsmitglieder und Teile der Wirtschaft geplant sind.

Auch ein erneutes Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten wurde von führenden Demokraten nicht ausgeschlossen. Die Opposition plant zudem ein umfassendes 100-Tage-Programm, das darauf abzielt, die Kosten für Benzin, Lebensmittel und Gesundheitsversorgung zu senken. Ein zentrales Ziel ist es, die Kürzungen beim Affordable Care Act und beim staatlichen Programm Medicaid rückgängig zu machen, welche unter der bisherigen Verwaltung eingeführt wurden. Diese Maßnahmen sollen direkt die wirtschaftliche Belastung der Bürger reduzieren.

Advertisement

Kritik aus den eigenen Reihen

Nicht nur die Opposition macht Probleme, auch innerhalb der eigenen Partei lassen die Stimmen der Kritik an der Führungslinie nicht lange auf sich warten. Der frühere republikanische Präsidentschaftskandidat Mitt Romney übte scharfe Kritik an den deutlichen Verlusten seiner Partei. Er war einst einer der konservativsten Kritiker von Donald Trump, bevor er sich aus dem Senat zurückzog, und wirft der aktuellen Regierung eine Reihe schwerwiegender Fehler vor.

Romney listet dabei einen impulsiven Krieg gegen den Iran, pauschale Begnadigungen, offensichtliche Korruption und die Instrumentalisierung der Justiz auf. Zusätzlich kritisiert er die Brutalität der Einwanderungsbehörde ICE, den enormen Schuldenberg, das Verschleiern der Affäre um den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein sowie die Preisgabe von Verbündeten und einen nachsichtigen Umgang mit Feinden. Diese internen Spannungen zeigen, wie sehr die Partei nach diesem Debakel in sich zerfällt.

Weitere geopolitische Entwicklungen

Parallel zu den innenpolitischen Wirren laufen wichtige diplomatische Bemühungen weiter. Wenige Tage vor neuen Verhandlungen über die Ukraine in Abu Dhabi empfängt First-Lady Melania Trump am Donnerstag Vertreter Moskaus und Kiews im Weißen Haus. Ihr Büro kündigte an, die Entsandten zweier Nationen, die sich im Krieg befinden, persönlich zusammenzubringen. Zu den Teilnehmern gehören Kreml-Berater Kirill Dmitrijew sowie die Menschenrechtsbeauftragten der Ukraine und Russlands, darunter Dmytro Lubinez, der auf Facebook von wichtigen Treffen in Washington berichtete.

Gleichzeitig eskaliert der Streit innerhalb der Demokratischen Partei regarding Israel. Die Abgeordnete Haley Stevens verteidigt auf X ihre Entscheidung, den demokratischen Senatskandidaten Abdul El-Sayed in Michigan nicht zu unterstützen. Ursprünglich hatte sie ihn gefördert, erhoffte sich aber eine gemäßigtere Haltung. Da El-Sayed radikaler geworden sei, habe sie stattdessen seinen republikanischen Konkurrenten empfohlen. El-Sayed gilt als historischer Kandidat, da er der erste muslimische Senator in der Geschichte der USA wäre.

Advertisement

Das Weiße Haus reagiert gelassen auf die gesamte Situation. In einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung verteidigt die Regierung die Politik von Donald Trump. Man werde sich erneut gegen alle Widrigkeiten behaupten, heißt es darin. Das White House listet 127 politische Maßnahmen auf, die Trump in seiner zweiten Amtszeit umgesetzt habe, darunter die Sicherung der Grenze, umfangreiche Abschiebeaktionen und Steuersenkungen. Trump selbst zeigte sich vor Journalisten ungerührt und sagte, er mache sich deswegen nicht einmal ein bisschen Sorgen, da es keinen Grund dafür gebe, dass sie ein erfolgreiches Land hätten.