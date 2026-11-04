Demokraten gewinnen Senat und Gouverneursämter in den US-Midterms

Die Demokraten sichern sich die Mehrheit im US-Senat und mehrere Gouverneursposten. Donald Trump erkennt das Ergebnis an und kritisiert Medien.

Bei den US-Zwischenwahlen haben die Demokraten ihre Mehrheit im Senat gefestigt und wichtige Gouverneursämter erobert. Der demokratische Kandidat Abdul El-Sayed entschied das Rennen im umkämpften Bundesstaat Michigan für sich. Er wird damit der erste muslimische Senator der Vereinigten Staaten, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen meldete.

Historische Siege in Michigan und New Mexico

Nach der eindeutigen Niederlage bei den Midterms in den USA hat Präsident Donald Trump den Demokraten zum Sieg gratuliert. "Nun, ich sage Folgendes: Herzlichen Glückwunsch an die Demokraten. Sie haben gute Arbeit geleistet", sagte Trump dem Sender Fox News. Die Demokraten hätten lange auf diesen Moment hingearbeitet. Als persönliche Niederlage sah Trump die Schlappe bei den Midterms allerdings nicht an. "Ich stand nicht auf dem Wahlzettel", sagte er.

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US-Präsident Donald Trump hat den Sender Fox News mitverantwortlich für die herbe Niederlage der Republikaner bei den Midterms gemacht. Der Sender trage Verantwortung, weil er ständig Demokraten "und Schlimmeres" in den Fokus stelle, meinte er auf seiner Plattform Truth Social. Der Sender Fox News gilt als konservativ und räumt dem Präsidenten wesentlich mehr Sendezeit ein als andere große US-Sender. Über demokratische Kandidaten in entscheidenden Senatsrennen hatte er vor der Wahl überwiegend negativ berichtet.

Die Demokratin Deb Haaland ist Hochrechnungen zufolge als erste indigene Frau in der Geschichte der USA zur Gouverneurin gewählt worden. Haaland setzte sich im Bundesstaat New Mexico gegen den Republikaner Gregg Hull durch, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen berichtete. Ihr Wahlsieg war in Umfragen vorhergesagt worden. Die 1960 geborene Haaland war zuvor unter anderem zwischen 2021 und 2025 Innenministerin unter US-Präsident Joe Biden - und hatte damit als erste indigene Frau einen Ministerposten in den USA bekleidet.

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Senatsmehrheit und weitere Gewinne für die Opposition

Auch in Maine konnten die Demokraten sich durchsetzen. Troy Jackson setzte sich gegen Susan Collins durch. Die Republikanerin war als Favoritin und Amtsinhaberin in das Rennen gestartet. Maine ist der siebte Staat, den die Demokraten den Republikanern abnehmen. Vier hätten für eine Mehrheit im Senat gereicht. Der unterlegene republikanische SenatsKandidat Ken Paxton hat seinem demokratischen Konkurrenten James Talarico zum Sieg bei der Zwischenwahl im US-Bundesstaat Texas gratuliert.

Er werde für Talarico beten und hoffe, dass dieser sich gut für Texas und die USA einsetzen werde, sagte Paxton kurz nach Bekanntwerden des Wahlergebnisses. Zugleich räumte Paxton die Verluste der Republikaner bei den Zwischenwahlen in anderen Teilen des Landes ein. "Wir haben heute landesweit einen schwierigen Abend erlebt, aber es ist noch nicht vorbei", sagte er. Der Demokrat David Crowley hat die Gouverneurswahl im US-Bundesstaat Wisconsin gewonnen und ist damit der erste schwarze Gouverneur in der 178-jährigen Geschichte des Bundesstaates.

Er setzte sich gegen den Republikaner Tom Tiffany durch, der enge Verbindungen zu US-Präsident Donald Trump unterhält. Die Demokraten haben die Mehrheit im Senat errungen. Josh Turek von den Demokraten hat den zur Wahl stehenden Senatssitz in Iowa gewonnen und damit einen weiteren Posten von den Republikanern gewonnen. Damit erreichen die Demokraten die erforderliche Mehrheit von 51 Sitzen im Senat. Nach dem Repräsentantenhaus verliert US-Präsident Donald Trump auch in der zweiten Kammer die Mehrheit.

Wiederherstellung der Kontrolle über Schlüsselstaaten

Die Gouverneursämter in von den Republikanern gehaltenen US-Bundesstaaten Iowa und Texas sind bei den Zwischenwahlen an Demokraten gegangen. Der Demokrat Rob Sand setzte sich in Iowa gegen den republikanischen Herausforderer Zach Lahn durch, wie aus Daten der Nachrichtenagentur AP hervorgeht. Die Demokratin Gina Hinojosa gewann in Texas gegen Greg Abbott. Der demokratische Kandidat Adam Hamilton hat das Rennen um den Senat in Kansas für sich entscheiden. Er setzte sich gegen Roger Marshall von den Republikanern durch.

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Seit 1932 hatte in Kansas immer der republikanische Kandidat gewonnen. Damit haben die Demokraten 50 Sitze im Senat sicher. Der nächste Staat, der an die Demokraten fällt, ist gleichbedeutend mit der Mehrheit im Senat. US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, die Ergebnisse der Kongresswahlen anzuerkennen. "Wir werden mit den Demokraten zusammenarbeiten, und wir freuen uns schon darauf. Wir werden wahrscheinlich eine Lösung finden", sagte er.

Das Rennen um den Senatssitz in Ohio war lange eng. Nach knapp 90 Prozent der ausgezählten Stimmen liegt der demokratische Kandidat Sherrod Brown CNN zufolge uneinholbar vorne. Ohio ist damit der vierte Staat, in dem die Demokraten den Senatssitz von den Republikanern gewinnen. Der demokratische Kandidat James Talarico hat dem US-Sender CNN zufolge den Senatssitz von den Republikanern erobert. Er setzte sich gegen den Republikaner Ken Paxton durch. Texas ist der dritte Staat, den die Demokraten zurückerobern - zuletzt hatten sie hier 1988 gewonnen.