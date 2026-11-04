Demokraten gewinnen Senat und Repräsentantenhaus bei US-Kongresswahlen

Die Demokraten sichern sich die Mehrheit im US-Senat und Repräsentantenhaus. Donald Trump akzeptiert das Ergebnis und kündigt Zusammenarbeit an.

Bei den entscheidenden Kongresswahlen in den Vereinigten Staaten haben die Demokraten sowohl die Kontrolle über den Senat als auch über das Repräsentantenhaus zurückerobert. Dieser historische Erfolg beendet die republikanische Mehrheit in beiden Kammern des US-Kongresses und markiert eine massive politische Wende nach den Zwischenwahlen. Die Demokraten erreichten die notwendige absolute Mehrheit von 51 Sitzen im Senat, nachdem sie mehrere umkämpfte Mandate in wichtigen Bundesstaaten gewannen.

Entscheidende Siege im Senat

Der demokratische Kandidat Josh Turek hat den Senatssitz in Iowa gewonnen und damit einen weiteren Staat von den Republikanern erobert. Damit erreichen die Demokraten die erforderliche Mehrheit von 51 Sitzen im Senat. Nach dem Repräsentantenhaus verliert US-Präsident Donald Trump auch in der zweiten Kammer die Mehrheit. Die Gouverneursämter in von den Republikanern gehaltenen US-Bundesstaaten Iowa und Texas sind bei den Zwischenwahlen an Demokraten gegangen. Der Demokrat Rob Sand setzte sich in Iowa gegen den republikanischen Herausforderer Zach Lahn durch, wie aus Daten der Nachrichtenagentur AP hervorgeht. Die Demokratin Gina Hinojosa gewann in Texas gegen Greg Abbott.

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Ein weiteres historisches Ereignis ereignete sich in Kansas, wo der demokratische Kandidat Adam Hamilton das Rennen um den Senat für sich entschied. Er setzte sich gegen Roger Marshall von den Republikanern durch. Seit 1932 hatte in Kansas immer der republikanische Kandidat gewonnen. Damit haben die Demokraten 50 Sitze im Senat sicher. Der nächste Staat, der an die Demokraten fällt, ist gleichbedeutend mit der Mehrheit im Senat. Das Rennen um den Senatssitz in Ohio war lange eng. Nach knapp 90 Prozent der ausgezählten Stimmen liegt der demokratische Kandidat Sherrod Brown CNN zufolge uneinholbar vorne. Ohio ist damit der vierte Staat, in dem die Demokraten den Senatssitz von den Republikanern gewinnen.

Ausweitung der Machtbasis

Der demokratische Kandidat James Talarico hat dem US-Sender CNN zufolge den Senatssitz von den Republikanern erobert. Er setzte sich gegen den Republikaner Ken Paxton durch. Texas ist der dritte Staat, den die Demokraten zurückerobern - zuletzt hatten sie hier 1988 gewonnen. In South Carolina verloren die Republikaner Hochrechnungen zufolge einen weiteren Senatssitz an die Demokraten. Die von Präsident Donald Trump unterstützte Kandidatin Darline Graham Nordone unterlag bei der Parlamentswahl der Demokratin Annie Andrews, wie die Sender NBC News und CBS News auf Grundlage von Stimmauszählungen und Wählerbefragungen berichteten. Graham Nordone ist die Schwester des im Sommer gestorbenen Senators Lindsey Graham.

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Vor der Wahl hatte die Republikanerin in den Umfragen noch vorne gelegen. Dass auch hier die demokratische Kandidatin den Senatssitz erobert, war vorher als eher unwahrscheinlich eingestuft worden. Bei den US-Kongresswahlen werden die Demokraten einer Prognose von CNN zufolge die Mehrheit im Repräsentantenhaus erobern. Damit folgt der US-Sender in der Nacht auf Mittwoch dem Datenanbieter Decision Desk HQ. Auch NBC meldet den Sieg der Demokraten in der Parlamentskammer. Der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, ist wiedergewählt worden. Er setzte sich in seinem Wahlkreis in Louisiana klar gegen mehrere Herausforderer durch, wie aus Daten der Nachrichtenagentur AP hervorging.

Reaktionen und politische Folgen

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, die Ergebnisse der Kongresswahlen anzuerkennen. "Wir werden mit den Demokraten zusammenarbeiten, und wir freuen uns schon darauf. Wir werden wahrscheinlich eine Lösung finden", sagte er der "New York Times". Diese Erklärung signalisiert eine Kooperationsbereitschaft trotz der politischen Niederlage. Die Demokraten erobern republikanischen Kongresssitz in New Jersey. Die Demokratin Rebecca Bennett hat im US-Bundesstaat New Jersey den republikanischen Kongressabgeordneten Tom Kean abgelöst. Die frühere Hubschrauberpilotin der US-Marine setzte sich gegen den Abgeordneten durch, der bereits zwei Amtszeiten im Repräsentantenhaus saß, wie aus Daten der Nachrichtenagentur AP hervorgeht.

Der Wahlbezirk hatte bei den beiden vorangegangenen Zwischenwahlen jeweils die Partei gewechselt und galt deshalb auch diesmal als umkämpft. Kean hatte in diesem Jahr wegen einer Behandlung seiner Depression vier Monate lang an keinen Abstimmungen im US-Kongress teilgenommen. Die Diagnose hatte er erst nach seiner Rückkehr öffentlich gemacht. New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani hat die Demokraten nach den Zwischenwahlen dazu aufgerufen, ihre politischen Vorhaben umzusetzen. "Gemeinsam haben wir die Möglichkeit, zu beweisen, dass die Demokraten Ergebnisse liefern können. Dass sie eine Alternative zu den leeren Versprechen und dem anhaltenden Verrat der Rechten bieten können", sagte Mamdani bei einer Wahlparty in Manhattan.