Demokraten gewinnen Senat und Repräsentantenhaus bei US-Midterms

Die Demokraten erobern die Mehrheiten im US-Kongress zurück. Donald Trumps Republikaner verlieren haushoch, getrieben von Wirtschaftssorgen und Latino-Wählern.

Bei den US-Zwischenwahlen haben die Demokraten einen historischen Sieg errungen und die Mehrheiten in beiden Kammern des Kongresses zurückerobert. Obwohl noch nicht alle Stimmen in allen Rennen ausgezählt waren, stand das Ergebnis für die Republikaner unter Führung von Donald Trump bereits vorzeitig fest. Die Demokraten gewannen sieben Sitze im Senat hinzu, was deutlich mehr ist als die vier, die sie mindestens benötigt hätten, um die Kontrolle zu übernehmen. Dies ist erst das zweite Mal seit 50 Jahren, dass eine Partei beide Häuser des Kongresses gleichzeitig gewinnt.

Senatsmehrheit durch sieben zusätzliche Sitze

Die Demokraten sicherten sich sieben republikanische Senatorenposten, wobei mehrere dieser Siege in Bundesstaaten erzielt wurden, die Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl 2024 mit zweistelligem Vorsprung gewonnen hatte. Im traditionell konservativen Texas entschied sich das Senatsrennen mit 55 zu 43 Prozent zugunsten der Demokraten, was einem Linksruck von rund 25 Punkten entspricht. Dies ist der erste demokratische Sieg in Texas seit 1988. Auch in North Carolina gewann der Demokrat Roy Cooper mit 59 zu 39 Prozent, nachdem Trump dort 2024 nur mit 3,2 Prozentpunkten Vorsprung gelegen hatte, was einer Bewegung nach links um rund 23 Punkte gleichkommt. In South Carolina führte die Demokratin Annie Andrews nach Auszählung von 93 Prozent der Stimmen mit 51 zu 47 Prozent, ein Wandel von 21 Punkten gegenüber Trumps knappem 18-Punkte-Vorsprung zwei Jahre zuvor.

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Auch in Kansas verzeichneten die Republikaner einen deutlichen Verlust. Der Demokrat Adam Hamilton schlug den Amtsinhaber Roger Marshall mit 51 zu 46 Prozent. Da Trump dort 2024 mit 16 Punkten geführt hatte, korrigierte sich die politische Ausrichtung um rund 21 Punkte nach links. Es handelt sich dabei um den ersten demokratischen Senatssieg in Kansas seit dem Jahr 1932. Ähnliche Umwälzungen gab es in Iowa und Ohio, wo die Demokraten ebenfalls Senatsmandate gewannen. Stand 7:30 Uhr deutscher Zeit belief sich der Umschwung in Iowa auf rund 17 Prozentpunkte und in Ohio auf 14 Prozentpunkte. Diese Ergebnisse widerlegen die lange Zeit bestehende Annahme, der Senat sei ein enges Rennen ohne klare Richtung.

Konsumpreise treiben Wählerstimmen zu den Oppositionellen

Der Haupttreiber für diese massive Verschiebung war eindeutig die wirtschaftliche Lage der Bevölkerung. Fast neun von zehn Wählern nannten die hohen Lebenshaltungskosten als entscheidenden oder wichtigen Grund für ihre Stimmabgabe. Zwei Drittel der Befragten machten direkt Donald Trump für die steigenden Preise verantwortlich. In Nachwahlerhebungen gaben 62 Prozent der Befragten an, die Arbeit des Präsidenten zu missbilligen. Laut Reuters gehört dieser Wert zu den schlechtesten in der jüngeren US-Geschichte. Die Wähler zeigten damit klar ihren Wunsch nach stärkerer Kontrolle der Exekutive durch den Gesetzgeber.

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Sieben von zehn Befragten wünschten sich explizit einen Kongress, der den Präsidenten stärker Grenzen setzt. Dieses Misstrauen gegenüber der aktuellen Politik traf die Republikaner hart, da sie bisher die Mehrheit im Repräsentantenhaus innehatten. Die Skepsis gegenüber den Prognosen war groß, da Umfragen in den Jahren 2016, 2020 und 2024 die Stimmenanteile der Republikaner unterschätzt hatten. Nate Cohn von der New York Times warnte vor möglicher Verzerrung durch ungleiche Umfragebereitschaft. Letztlich erwiesen sich diese Sorgen jedoch als unbegründet, da die letzten Vorhersagen der New York Times und des Siena College die demokratischen Erfolge in fast allen sieben umkämpften Senatsrennen korrekt abbildeten.

Historischer Wandel bei der Latino-Community

Ein entscheidender Faktor für den demokratischen Erfolg war der massiven Abwanderung von Latino-Wählern von den Republikanern. Nun stimmten 60 Prozent der Latinos für demokratische Kandidaten, während die Republikaner nur noch auf 35 Prozent kamen. Vor zwei Jahren lag der Anteil bei den Republikanern noch bei 46 Prozent. Besonders deutlich war der Wandel bei Latino-Männern, von denen 55 Prozent die Demokraten wählten, im Vergleich zu nur 44 Prozent im Jahr 2024. Das wichtigste Thema für diese Gruppe war die Wirtschaft, die 45 Prozent der Latino-Wähler an erster Stelle nannten, gefolgt vom Zustand der Demokratie mit 25 Prozent und Einwanderung mit 15 Prozent.

Diese Verschiebung zeigte sich exemplarisch in Texas. Dort stimmten 2024 noch 55 Prozent der Latinos für Trump, der sogar in Grenzregionen mit hoher Latino-Bevölkerung gewann. Bei den Midterms wählten nun 66 Prozent der texanischen Latinos den Demokraten James Talarico und nur 32 Prozent den Republikaner Ken Paxton. Ausschlaggebend war neben der wirtschaftlichen Situation auch das harte Vorgehen der Einwanderungsbehörde ICE. Zwar erreichten die Demokraten nicht wieder den Stand von 2018 mit 69 Prozent der Latino-Stimmen, aber der Trend war klar genug, um historische Mehrheiten zu sichern. Nur in Ohio überschätzten die Umfragen die Demokraten leicht, da Sherrod Brown dort knapper als erwartet gewann.