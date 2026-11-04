Demokraten gewinnen Senat und Repräsentantenhaus in den USA

Die Demokraten erringen die Mehrheit im US-Senat und Repräsentantenhaus. Historische Siege in Texas, Kansas und South Carolina markieren eine politische Wende.

Bei den jüngsten Wahlen in den Vereinigten Staaten haben die Demokraten einen klaren Sieg im Repräsentantenhaus erzielt und gleichzeitig die Verhältnisse im Senat umgekehrt. Diese Doppelveränderung ist im politischen System der USA von entscheidender Bedeutung, da der Senat oft als wichtigere Kammer gilt. Die Republikaner verloren ihre Kontrolle über beide Häuser des Kongresses, was auf breite Unzufriedenheit mit der aktuellen Politik hinweist.

Historische Siege in Texas und Kansas

Ein besonders sensationelles Ergebnis erzielte der demokratische Kandidat in Texas, der dort seit 33 Jahren kein demokratischer Senator mehr war. Dieser Erfolg wird als historische politische Wende gewertet, die das langfristige Machtgleichgewicht verschiebt. Sollte die Demokratische Partei bei der Präsidentschaftswahl 2028 auch in Texas gewinnen, wäre der Zugriff auf das Weiße Haus für sie kaum noch zu stoppen. In Kansas gewann ein Kandidat, der traditionell republikanische Werte vertritt, obwohl das ländliche Bundesland stark unter den Zöllen von Donald Trump und den Folgen des Iran-Kriegs litt. Dies zeigt, wie wirtschaftliche Faktoren die Wahlentscheidungen der Bürger beeinflussten.

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Neue Gesichter im US-Senat

Der neue Senator aus Texas ist der erste Muslim in der Geschichte des US-Senats. Er wurde während eines hitzigen Wahlkampfs gewählt und steht symbolisch für den Wandel in der amerikanischen Politik. Auf der Bühne umarmte er seine Frau, die Psychologin Dr. Sarah Jukaku, nachdem Präsident Donald Trump deren Kopftuch öffentlich verhöhnt hatte. Ein weiterer neuer Senator ist ein gläubiger Christ, der seine christlichen Werte und seinen Glauben in den Mittelpunkt seines Wahlkampfes stellte. Er gewann den Sitz in einem Staat, der lange Zeit als schwer erreichbar für Demokraten galt, und festigte damit seine Position als politischer Star.

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Erfolge in South Carolina und North Carolina

In South Carolina gelang einer Demokratin der Gewinn des Senatsitzes, was selbst Experten lange für unmöglich hielten. Mit ihrem Fokus auf die Gesundheitsversorgung traf sie einen Nerv bei den Wählern, die sich Sorgen um ihre medizinische Versorgung machten. In North Carolina wurde ein Demokrat mühelos und mit großem Vorsprung zum Senator wiedergewählt. Der Staat, der einst als Swing State galt, zeigte damit eine klare Tendenz zur Demokratischen Partei. Der Gewählte war zuvor bereits acht Jahre lang Gouverneur dieses Bundesstaates und genoss daher hohe Bekanntheit und Akzeptanz.

Präsidentschaftsfavoriten und strategische Fehler

Jon Ossoff, der ebenfalls mühelos als Senator von Georgia wiedergewählt wurde, gilt aktuell als Favorit für die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten im Jahr 2028. Der 39-Jährige hat sein Profil geschärft und könnte eine zentrale Rolle in der kommenden Kampagne spielen. Gleichzeitig gab ein republikanischer Kandidat, der nicht auf dem Wahlzettel stand, zu, dass dies ein Hauptgrund für die Wahlniederlage seiner Partei war. Er trat am Abend der Wahl nicht öffentlich auf, sondern führte mehrere Telefoninterviews, in denen er die Enttäuschung der Basis anerkannte. Ein weiterer historischer Moment war die Wahl des ersten offen schwulen Senators in den USA, der aus einer griechischen Familie stammt und vorher sogar an einer US-Variante von "Wer wird Millionär" teilgenommen hatte.