Demokraten gewinnen US-Midterms: Marktreaktion und Trumps Veto-Pläne

Die Demokraten sichern sich die Mehrheit im Kongress. Dies treibt europäische Aktienmärkte an, während Donald Trump sein Vetorecht ankündigt und Pedro Sánchez die rechte Welle in Europa kritisiert.

Bei den Midterm-Wahlen in den Vereinigten Staaten haben die Demokraten einen deutlichen Sieg errungen und damit die politische Landschaft für die verbleibende Amtszeit von Präsident Donald Trump grundlegend verändert. Diese Entwicklung hat unmittelbare Auswirkungen auf die europäischen Finanzmärkte, wo Anleger auf eine potenzielle Kurskorrektur in der US-Politik hoffen. Besonders Banken- und Ökostromwerte profitieren von der Erwartung, dass sich regulatorische Hürden und Sanktionen gegen europäische Institutionen verringern könnten.

Aktienmärkte reagieren positiv auf demokratischen Sieg

Der Dax und der EuroStoxx50 notierten gegen Mittag jeweils rund 1,5 Prozent höher als am Vorabend, getrieben durch die Hoffnung auf eine stabilere Handelspolitik. Michael Field, Aktienstratege bei Morningstar, erläutert, dass die Kontrolle des Kongresses durch die Demokraten die Möglichkeiten der US-Regierung einschränkt, europäischen Banken in den USA zusätzliche Auflagen aufzuerlegen oder Sanktionen zu verhängen. Diese rechtliche Entlastung wird von Investoren als starkes Kaufsignal gewertet.

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Zudem zeigen sich die Papiere der Branchenführer Vestas, Orsted und Nordex mit Zuwächsen zwischen 5,5 bis 7,5 Prozent besonders gefragt. Diese Unternehmen aus dem Bereich erneuerbarer Energien hatten unter der Politik von Präsident Trump gelitten und sehen nun verbesserte Rahmenbedingungen für ihr Geschäft. Der größte Gewinner im aktuellen Handel ist jedoch ein weiterer Wert, der mit einem Plus von fast 4,5 Prozent die Marktführerschaft im positiven Sinne anführt.

Spannungen in Alaska und Trumps Vetomacht

Eines der spannendsten offenen Rennen findet in der Senatswahl in Alaska statt, wo Amtsinhaber Dan S. Sullivan knapp vor der demokratischen Herausforderin Mary Peltola liegt. Das Rennen sorgte zuvor für Schlagzeilen, da ein Gegenkandidat antritt, der nahezu denselben Namen trägt wie der aktuelle Senator. Laut New York Times muss noch etwa ein Viertel der Stimmen ausgezählt werden, wobei es sich beim Großteil um Briefwahlstimmen handelt, die eher zugunsten von Peltola ausfallen könnten.

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US-Präsident Donald Trump kündigte an, von seinem Veto-Recht Gebrauch zu machen, um in seiner restlichen Amtszeit weiterhin die Politik zu gestalten. Im Gespräch mit dem Portal Politico betonte er, über diese ultimative Macht zu verfügen, kündigt aber auch Zusammenarbeit mit den Demokraten an. Er wolle nicht nur zwei Jahre lang gegen alles ein Veto einlegen, sondern aktiv mitwirken. Da die Demokraten die Mehrheit in beiden Parlamentskammern halten, benötigen sie zwei Drittel der Stimmen, um ein Veto zu überstimmen, was aktuell nicht erreichbar ist.

Gouverneure in Nevada und Kritik an rechter Welle

In Nevada gewannen die Demokraten das Gouverneursamt, wobei Aaron Ford gegen den republikanischen Amtsinhaber Joe Lombardo siegte. Dies schließt sich an Erfolge in Texas, Georgia, Ohio und Iowa an, wobei in Georgia Keisha Lance Bottoms erstmals eine Frau und Schwarze dieses Amt bekleidet. NBC News berichtet, dass die Demokraten seit 16 Jahren wieder mehr Gouverneure stellen als die Republikaner, was die politische Balance weiter verschiebt.

Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez sieht nach den US-Zwischenwahlen die weltweite ultrarechte Welle im Zerfall. Auf X erklärte er, dass dieser Trend in Brasilien und den USA bereits gebrochen sei und bald auch in Spanien passieren werde. Er bezog sich dabei auf Alberto Núñez Feijóo und Santiago Abascal, die auf dieser Welle surfen wollten, aber nun nicht mehr wachsen würden. Sánchez kritisierte zudem eine Politik, die zu Verarmung, Hass und Klimaleugnung führe.

Auf die Niederlage der Republikaner reagierte Donald Trump überraschend, während in den Reihen der Demokraten bereits Streit ausbrach. Die Plattform Truth Social, die zu Trump Media gehört, verzeichnete im vorbörslichen Handel einen Rückgang von mehr als 6 Prozent nach dem desaströsen Abschneiden der Republikaner. Trump postete zuvor ein Bild einer roten Kappe mit dem Wort Veto, symbolisch für seine geplante Strategie, Gesetze zu blockieren, falls sie seinen Interessen widersprechen.