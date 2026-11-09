Demokraten in der Krise: Risse zwischen Progressiven und Moderaten nach Wahlsieg

Nach dem Wahlsieg zerfallen die Demokraten in Lagereinflüsse. Hakeem Jeffries und Chuck Schumer stehen unter Druck, während interne Konflikte die Einheit der Partei gefährden.

Die Demokratische Partei der USA erlebt bereits wenige Tage nach ihrem historischen Wahlsieg bei den Zwischenwahlen innere Zerrissenheit. Der sogenannte blaue Tsunami hat die Republikaner aus dem Kongress entfernt und Präsident Donald Trump einen deutlichen politischen Denkzettel verpasst. Doch anstelle von euphorischer Eintracht erschüttern nun heftige Grabenkämpfe die Siegerpartei. Die Frage, ob sich die erstarkte Opposition gegen Trump bereits selbst zersetzt, ist die drängendste Frage im politischen Washington.

Führungskräfte im Fokus der Kritik

Der erste große Richtungsstreit entzündet sich an der Besetzung der mächtigsten Positionen im US-Kongress. Der New Yorker Abgeordnete Hakeem Jeffries plant, Anfang 2027 das Amt des Speakers des Repräsentantenhauses zu übernehmen. Parallel dazu soll Senator Chuck Schumer die Führung im Senat weiterführen. Doch genau diese Ambitionen stoßen auf massiven Widerstand innerhalb der eigenen Basis. Abgeordnete berichten von Hunderten Protestanrufen, die gegen die Kandidaturen gerichtet sind und eine tiefgreifende Unzufriedenheit signalisieren.

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Israel-Politik treibt progressive Wut an

Kritiker werfen Hakeem Jeffries vor, zu moderat zu sein und enge Kontakte zu pro-israelischen Organisationen zu pflegen. Die Debatte um die amerikanische Politik gegenüber Israel und die Vorwürfe bezüglich des behaupteten Völkermords in Gaza treiben den linken Flügel der Partei maßgeblich voran. Auch der progressive Schauspieler Mark Ruffalo mischt sich in den Konflikt ein und verbreitete eine Petition, die bereits fast eine Million Unterschriften gesammelt hat. Der US-Politologe Jim Melcher bestätigt gegenüber BILD, dass das Thema Israel nach wie vor das größte Streitthema darstellt und die internen Spannungen anheizt.

Generationswechsel oder neue Konfliktfront

Eine ähnliche Revolte brotelt im Senat, wo der jüdische Senator Chuck Schumer noch stärker unter Druck gerät. Kritiker fordern dort einen Generationswechsel, doch hinter den Kulissen geht es vor allem um seine uneingeschränkte Unterstützung des Staates Israel. Zudem droht ein weiterer Konfliktherd durch unterschiedliche Prioritäten bei der künftigen Arbeit des Kongresses. Es wird gewarnt, dass die Partei sich bei künftigen Untersuchungen der Regierung Trump nicht zu sehr zerstreuen darf. Der klare Wählerauftrag der letzten Wahl bestand nämlich vor allem darin, die steigenden Lebenshaltungskosten in den USA zu senken.

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Ökonomie vor Ideologie: Moderate gewinnen an Boden

Moderate Demokraten wollen die wirtschaftlichen Sorgen der Amerikaner stärker in den Mittelpunkt stellen, anstatt sich in ideologischen Kämpfen zu verlieren. Während der progressive Flügel fordert, dass die Parteiführung Donald Trump wesentlich entschlossener und aggressiver entgegentritt, setzen die Moderaten auf pragmatische Wirtschaftsfragen. Diese unterschiedlichen Strategien könnten sich schnell zu einer schweren Führungskrise ausweiten, die die Ambitionen der Siegerpartei massiv bremst. Die Sorge ist groß, dass die Partei sich durch diese internen Querelen selbst beschädigt und ihren Vorspiel verliert.

Aussichten auf Führungswahlen im Winter

Die kommenden Monate werden entscheidend sein. Im November und Dezember stehen wichtige Führungswahlen an, die die Machtstrukturen neu definieren könnten. Laut Insidern sitzt Hakeem Jeffries trotz der aufflammenden Kritik fest im Sattel und gibt nicht nach. Chuck Schumer hingegen steht deutlich stärker unter Druck und muss um seine Position kämpfen. Die Befürchtung vieler Beobachter ist, dass die ungelösten Konflikte die Handlungsfähigkeit der Demokraten im Kongress langfristig schwächen werden.