Die Demokraten sichern sich in den US-Zwischenwahlen die Mehrheit im Kongress, was die Ukraine‑Kriegspolitik in Sichtweite hält. Die Wahlbeteiligung und die Folgen für internationale Wirtschaft und Friedensbemühungen werden detailliert analysiert.

Bei den US-Midterm-Wahlen am 7. November 2024 haben die Demokraten die Mehrheit im Kongress sichergestellt und damit die US-Politik in den letzten Jahren ihrer Amtszeit stark beeinflusst. Die Wahl blieb jedoch nicht ohne Auswirkungen auf den Ukraine -Konflikt, da die Präsidentenagentur des Russischen Kremls, laut Peskow, weiterhin keine ernsthaften Friedenspläne angeboten hat.

Kurs der US-Administration auf Ukraine-Konflikt

Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow betonte, dass die US-Administration trotz der Wahlschlappe der Republikaner auf Donald Trumps Friedensbemühungen im Ukraine-Konflikt setzt. Trump hat zuvor Selenskyj kritisiert und für einen Rücktritt aufgerufen, zudem war ein kurzfristiger Diesel-Deal mit Russland zum Zeitpunkt der Wahl in den Fokus gerückt.

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Reaktionen der Demokraten und wirtschaftliche Folgen

Die Demokraten erklärt das Ergebnis als Sieg, der die nordamerikanische Politik ausbalanciert und die europäischen Aktienmärkten einen Aufschwung verleiht. Banken- und Ökostromunternehmen, wie Vestas und Nordex, verzeichneten Zuwächse von 5,5 bis 7,5 Prozent. Je nachdem, ob der Kongress die meisten Truppen- und Sanktionenversprechen durchsetzen kann, spielen europäische Banken auf Alarmsignale. Im Moment werden aber europäische Aktien in den USA kaum reguliert, spricht der Morningstar-Aktenstratege Michael Field.

Weitere Midterm-Subthemen und regionale Wahlen

Auch über den Kongress hinaus gab es bedeutende Entscheidungen, z. B. Washington D.C. zählte die Populärkultur Debatte über foie‑gras. Die Zuschauer in der Hauptstadt stimmten mit großer Mehrheit für ein Verbot der Leberdelikatesse. Auf Honungsbänken eilten Parteien die 2024 Midterms aus, wobei Alaska ein besonderes Rennen aufgebaut hat. Das Rennen um den US-Senat vielerorts trug den Namen Dan S. Sullivan, eine Figur ähnlich seiner dem neuen Kandidaten, stärker als die demokratische Herausforderin Mary Peltola. Laut New York Times wird das Bild des Madison-Vorspanners noch erfolgreich ausgerichtet.

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Trump Managt mit Veto-Jugend dem Kongress

Der Präsident will seine Veto-Macht nutzen, um während seiner restlichen Amtszeit die US-Politik zu formen. Trump hat betont, dass er nicht möchte, dass die Demokraten die Kontrolle übernehmen. Damit die Demokratie träge wird, müsste der Präsident in beiden Kammern über Zweidrittel der Mitglieder stimmrechtet. Er versprach, mit den Demokraten zusammenzuarbeiten, doch die zwei‑Jahre‑Frist wurde in Promise jam.

Folgen für US- und europäische Politik

Der Sieg der Demokraten könnte die US-Außenpolitik in wichtige Richtungen verschieben, z. B. die Verbreitung von Verfassungswechselungen, die Wahlen könnte ein Mittel einführenden, doch andere. Der Aufschwung der Aktienmärkte in Deutschland und einer potenten Nachfrage nach 'green‑energy' könnte europaweit weiter steigen. In der Ukraine bleibt die Spannung hoch, denn die US-Regierung hat noch keine konkreten Friedenspläne vorgelegt. Die internationale Debatte war durch die Gefahr von Sanktionen und militärischer Verstärkung weiterhin ein Studienobjekt.