Demokratin Haley Stevens unterstützt Republikaner Rogers im Senat

Haley Stevens unterstützt Mike Rogers statt Abdul El-Sayed in Michigan. Dies gefährdet die Mehrheitsverhältnisse der Demokraten im US-Senat vor den Midterms.

In Michigan, einem der umkämpftesten Bundesstaaten für die kommenden Midterms, hat sich eine politische Entwicklung ereignet, die die Machtbalance im US-Kongress potenziell verschieben könnte. Die prominente demokratische Abgeordnete Haley Stevens, 43 Jahre alt, hat sich öffentlich geweigert, ihren parteiinternen Rivalen Abdul El-Sayed, 42, bei der Senatswahl zu unterstützen. Stattdessen hat sie ihren republikanischen Gegenkandidaten Mike Rogers, 63, offen um Hilfe und Stimme gebeten. Diese Entscheidung löst innerhalb der Demokratischen Partei einen heftigen Sturm der Entrüstung aus und könnte Donald Trump, 80, indirekt zugutekommen.

Innerparteilicher Konflikt in Michigan

Der Hintergrund dieses Ekels liegt in der demokratischen Vorwahl im Sommer. Stevens hatte ursprünglich selbst für den Senatssitz kandidiert, unterlag El-Sayed jedoch knapp. Seitdem besteht zwischen den beiden eine deutliche Rivalität. Stevens wirft El-Sayed vor, in seinem Wahlkampf Hass zu schüren und sie in seiner Kampagne nicht länger willkommen zu heißen. In einem Video auf der Plattform X begründete sie ihren Schritt: Sie zitiere El-Sayed, der ihr erklärt habe, dass sie in seiner Kampagne nicht mehr willkommen sei. Sie schloss: Und er hat recht, weshalb ich Mike Rogers für den US-Senat unterstütze.

Also read USA: Streit mit Abdul El-Sayed – Demokratin Haley Stevens wechselt ins Rogers-Lager

Ideologische Gräben und politische Folgen

Dieser Bruch ist nicht nur persönlich, sondern auch ideologisch tiefgreifend. Stevens repräsentiert den gemäßigten, pro-israelischen Flügel der Demokraten. Im Gegensatz dazu steht El-Sayed deutlich weiter links. Er lehnt amerikanische Militärhilfe für Israel ab, was ihn in den Augen vieler Mäßigter diskreditiert. Dieser Konflikt ist für die Demokraten besonders schmerzhaft, da Michigan ein Schlüsselfeld für den Erhalt der Mehrheit im 100-köpfigen US-Senat ist. Verlieren die Demokraten diesen Sitz, wird es für sie deutlich schwieriger, die Kontrolle über den Senat zurückzugewinnen.

Reaktion der Parteiführung und Donald Trump

Die Reaktion der demokratischen Führungslinie war erbittert. Senatsführer Chuck Schumer, 75, sprach von einem verabscheuungswürdigen Verrat an der eigenen Basis. Diese scharfen Worte zeigen, wie ernst die Demokraten den Verlust dieses einen Sitzes einstufen. Gleichzeitig nutzt der ehemalige Präsident und aktuelle Präsidentschaftskandidat Donald Trump die Situation geschickt aus. Er greift El-Sayed massiv an und hat ihn unter anderem als Dschihadisten bezeichnet. Ein Sieg von Rogers könnte Trump am Ende die Macht im Senat sichern oder zumindest den Demokraten das Leben extrem schwer machen.

Advertisement

Wahlkampfstatus und Briefwahl

Trotz der internen Zerreißprobe führt El-Sayed in den öffentlichen Umfragen weiterhin mit einem Vorsprung von rund fünf Prozentpunkten vor Rogers. Der republikanische Kandidat ist ein erfahrener Politiker, der 14 Jahre im US-Repräsentantenhaus saß und dort den Geheimdienstausschuss leitete. Sein Hintergrund als früherer FBI-Agent gibt ihm zusätzliche Glaubwürdigkeit in sicherheitspolitischen Fragen. Die Wahlbeteiligung hat bereits begonnen: Mehr als 2,17 Millionen Menschen in Michigan haben per Briefwahl ihre Stimme abgegeben.

Auswirkungen auf die Senatsmehrheit

Die Situation bleibt dynamisch und hochspannend. Sollte der Republikaner Rogers den bislang von den Demokraten gehaltenen Sitz im Senat gewinnen, müssen die Demokraten diesen Verlust anderswo ausgleichen, um die Mehrheit in der Kammer zu erobern. Die internen Streitigkeiten, die nun vor den Midterms öffentlich ausgetragen werden, könnten den republikanischen Vorteil vergrößern. Wenn die Demokraten ihren Sitz verlieren, wird es für sie deutlich schwieriger, die Mehrheit im nur 100 Mitglieder starken US-Senat zu erobern. Der Winner dieses Zoffs könnte am Ende Donald Trump sein.