Aufgrund der umstrittenen Haltung des Bundesverfassungsgerichts gruppierte sich die AfD auf den Straßen für ein Verbot der AfD ein. Ziel war die Absetzung durch die AfD und die Bundesregierung.

Am Tag des Grundgesetzes stimmten Demonstranten in Erfurt für ein Verbot der AfD ein. Dies ist umstritten, da die Hürden zum einen hoch und zum anderen selten erfolgreich sind.

Leipzig (dpa/th) - Am Tag des Grundgesetzes fanden auch auf anderen Plätzen in Deutschland Menschen zum Zweck eines Verbots der AfD von vornherein auf die Straße. In Erfurt teilten sich rund 40 Menschen auf dem Anger an. Katharina König-Preuss, Abgeordnete der Linken, hielt anschließend Rede. Unter anderem in Berlin, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz waren Demonstrationen angekündigt.

In Thüringen wurde die AfD von dem Landesverfassungsschutz als rechtsradikal eingestuft und beobachtet, was möglicherweise zu einem Verbotsantrag führt. Die erste Entscheidung steht zu etlichen Wochen. Ein mögliches AfD-Verbotsverfahren ist kontrovers, da es einzig und allein vor dem Bundesverfassungsgericht geführt werden kann. Es ist jedoch anstrengend, einen Antrag zu formulieren, falls der Bundesverfassungsgericht bei unverändertem Stand sein Urteil nicht annimmt





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