Shelly reduziert zum Black Friday Messstecker, smarte Steckdosenleisten und Stromzähler. Der Plug M Gen3 kostet etwa nur 9,93 Euro. #werbung

Was der Rechner beim Spielen aus der Steckdose zieht, ist schnell gemessen. Einfache Strommessgeräte zum Zwischenstecken gab’s schon vor 20 Jahren beim Discounter. Spannender wird’s, wenn der PC längst aus ist und am Schreibtisch trotzdem noch Strom fließt.

Sind es die Monitore, die Lautsprecher oder das Ladegerät, das immer eingesteckt bleibt? Mit einem Messstecker lässt sich das herausfinden. Wer dagegen wissen möchte, was ein ganzer Stromkreis oder der Haushalt über alle drei Phasen verbraucht, muss an anderer Stelle messen.nd dann gibt’s natürlich noch die fest angeschlossenen Verbraucher, die sich nachträglich smart machen lassen. Für all diese Fälle hat Shelly zum Black Friday passende Geräte reduziert.

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Der Plug M Gen3 kostet beispielsweise nur 9,93 Euro, die Vierfach-Steckdosenleiste mit Einzelmessung 35,94 Euro und der Dreiphasenzähler 3EM-63T Gen3 nach 30 Prozent Rabatt schlanke 66,43 Euro. Obacht, die Aktion läuft nur noch bis zum 2. Dezember. Auf ausgewählte Produkte gibt Shelly bis zu 60 Prozent Rabatt.