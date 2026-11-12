Dengue-Fieber: Ausbruch in Touristenregionen und neue Impfdiskussion

Steigende Dengue-Fälle in der Dominikanischen Republik und Asien. Experten diskutieren Impfung und Warnen vor schweren Verläufen für Reisende in Risikogebieten.

Die Zahl der Infektionen mit dem Denguef Virus nimmt in beliebten Urlaubsländern wie Vietnam, Mexiko und der Dominikanischen Republik deutlich zu. Fachärzte warnen eindringlich, dass die von Mücken übertragene Erkrankung in schweren Fällen gefährlich verlaufen kann. Reisende sollten daher unbedingt vorbeugende Maßnahmen ergreifen, um sich vor den stechenden Insekten zu schützen.

Statistiken zeigen steigende Infektionszahlen in Asien und Amerika

Die epidemiologischen Daten verdeutlichen das Ausmaß der aktuellen Krise in mehreren betroffenen Regionen. In Mexiko, Bolivien, Peru und Kolumbien stieg die Anzahl der gemeldeten Fälle innerhalb von vier Wochen um bis zu fünfzigdrei Prozent. Auch in der Dominikanischen Republik, einem der wichtigsten Reiseziele im Karibikraum, sind die感染sraten sichtbar angestiegen. Bis zur Kalenderwoche 40 wurden dort insgesamt 415 Fälle registriert, wobei die Ausbrüche nicht auf ländliche Gebiete beschränkt bleiben.

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Sonderbar betroffen sind auch die bekannten Touristengebiete La Romana und Puerto Plata an der Küste. In Honduras meldete das Gesundheitsministerium bis Ende Oktober bereits mehr als zwölftausend Fälle. Besonders dramatisch entwickelt sich die Lage in Asien. Bangladesch verzeichnete seit Jahresbeginn rund einhundertsechsunddreißigtausendneunhundertdreißig Fälle sowie vierhundsiebenundsiebzig Todesfälle. Vietnam meldete etwa einhunderteinundsiebzigtausendfünfhundertzwanzig Infektionen, was einem Anstieg von siebenunddreißig Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht.

Virusmechanismus und Risiken durch Wiederinfektion

Das Dengue-Virus löst eine spezifische Symptomatik aus, die mit starken Muskel- und Kopfschmerzen beginnt. Die Inkubationszeit dauert in der Regel zwischen vier und zehn Tagen. Wissenschaftler unterscheiden vier unterschiedliche Dengue-Virustypen. Ein besonderes Risiko entsteht für Patienten, die bereits eine Infektion mit einem der Typen durchlebt haben. Wenn sie sich mit einem anderen Typ anstecken, steigt die Wahrscheinlichkeit für einen schweren Krankheitsverlauf erheblich.

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Zu den Warnsignalen eines schweren Dengue-Fiebers zählen starke Bauchschmerzen, anhaltendes Erbrechen, Blutungen sowie Kreislaufprobleme. Prof. Jonas Schmidt-Chanasit vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin erklärt, wie sich die Übertragungskette vollzieht. Solange die Mücke das Virus in sich trägt, kann sie es durch einen Stich auf einen neuen Menschen übertragen. Die Stiche erfolgen dabei meist tagsüber, was den Schutz vor Insekten erschwert.

Impfstoffe und Schutzmaßnahmen nach Ansicht der Experten

Die Übertragung geschieht primär durch die Stechmücke Aedes aegypti und die Asiatische Tigermücke Aedes albopictus. Die Empfehlungen zur Vorbeugung durch Impfung gehen unter Medizinern auseinander. Die Ständige Impfkommission (Stiko) rät Touristen in Dengue-Gebieten nur dann zur Impfung, wenn sie bereits infiziert waren. Thomas Jelinek, medizinischer Direktor des BCRT, empfiehlt dagegen eine Impfung auch ohne vorherigen Kontakt mit dem Virus.

Die Impfung wird in zwei Dosen verabreicht, die einen Abstand von mindestens drei Monaten zueinander haben müssen. Eine schnelle Impfung kurz vor der Abreise ist laut Expertenmeinung weniger effektiv als der frühe Start des Schutzimpfplans. Touristen sollten zudem lange Kleidung tragen, die die Haut bedeckt, Mückenschutzmittel verwenden und Fliegengitter an den Fenstern anbringen. Diese physischen Barrieren gelten als die effektivste Methode, den Kontakt mit den tagaktiven Mücken in den betroffenen Regionen zu vermeiden.