Dengue-Fieber: Warnung vor steigenden Infektionszahlen in beliebten Reiszielern

Experten warnen vor Dengue-Fieber in Mexiko, Thailand und der Dominikanischen Republik. Steigende Fallzahlen und Risiken für Schwerverläufe erfordern strenge Prävention.

Die Infektionszahlen mit dem Dengue-Virus erreichen in international beliebten Reisezielen alarmierende Höchstwerte. Besonders betroffen sind Länder in Lateinamerika und Südostasien, darunter die Dominikanische Republik, Mexiko, Bolivien, Peru, Kolumbien, Honduras, Bangladesch und Vietnam. Ärzte und Reisemediziner warnen eindringlich vor den Gefahren des von Mücken übertragenen Erregers und betonen, dass eine Infektion potenziell tödlich verlaufen kann. Touristen stehen vor einer schwierigen Lage, da sich die epidemiologische Lage in diesen Regionen rapide verschlechtert.

Anhaltender Anstieg der Infektionszahlen weltweit

Die statistischen Daten belegen eine drastische Zunahme der Erkrankungsfälle im Vergleich zu Vorjahresperioden. In Mexiko, Bolivien, Peru und Kolumbien verzeichneten Gesundheitsbehörden innerhalb eines kurzen Zeitraums von nur vier Wochen einen Anstieg der Neuerkrankungen um bis zu 53 Prozent. Diese sprunghafte Entwicklung unterstreicht die Intensität der Ausbreitung des Virus in den betroffenen südamerikanischen Staaten. Die schnellen Wachstumsraten zeigen, dass bestehende Kontrollmaßnahmen oft nicht ausreichen, um die Epidemien einzudämmen.

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Auch in der Dominikanischen Republik, einem der beliebtesten Urlaubsländer der Karibik, steigen die Zahlen kontinuierlich an. Bis zur Kalenderwoche 40 des aktuellen Jahres wurden insgesamt 415 registrierte Fälle dokumentiert. Bedenklich ist dabei, dass die Infektionen nicht nur in abgelegenen ländlichen Gebieten auftreten, sondern explizit auch in bekannten Touristengebieten wie La Romana und Puerto Plata. Reisende, die diese Regionen besuchen, sind daher einem direkten und signifikanten Risiko ausgesetzt, von infizierten Mücken gestochen zu werden.

Noch dramatischere Entwicklungen zeigen sich in Mittelamerika und Asien. Honduras meldete bis Ende Oktober bereits mehr als 12.000 Fälle. Besonders schwer getroffen ist Bangladesch mit rund 136.930 registrierten Fällen und 427 Todesfällen seit Jahresbeginn. Auch in Vietnam verzeichnete das Gesundheitssystem etwa 131.205 Infektionen, was einem Anstieg von 37 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht. Diese hohen absoluten Zahlen demonstrieren die globale dimension der Dengue-Herausforderung.

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Klinischer Verlauf und Übertragungsmechanismus

Das Dengue-Virus wird primär durch die Aedes aegypti Mücke sowie die Asiatische Tigermücke Aedes albopictus übertragen. Diese Mückenarten unterscheiden sich von anderen Stechmücken dadurch, dass sie vorwiegend am Tag aktiv sind und Menschen stechen. Die Inkubationszeit, also die Zeit von der Ansteckung bis zum Auftreten der ersten Symptome, beträgt meist vier bis zehn Tage. Zu den klassischen Anfangssymptomen gehören hohes Fieber sowie starke Muskel- und Kopfschmerzen, die oft als Knochenbruchfieber bezeichnet werden.

Es existieren vier unterschiedliche Dengue-Virus-Typen. Ein entscheidendes pathophysiologisches Risiko besteht darin, dass eine Person, die bereits eine Infektion mit einem Typ hatte, sich bei einem späteren Kontakt mit einem anderen Typ erneut anstecken kann. Dieses Phänomen erhöht das Risiko für einen schweren, potenziell lebensbedrohlichen Verlauf des Krankheitsausbruchs erheblich. Die Anzeichen für einen solchen schweren Verlauf umfassen starke Bauchschmerzen, anhaltendes Erbrechen, Blutungen oder Kreislaufprobleme.

Die Übertragung erfolgt, wenn eine Mücke sich an einer infizierten Person einen Blutpokkern verschafft. Das Virus vermehrt sich im Körper der Stechmücke und kann dann durch einen Stich auf einen anderen Menschen übertragen werden, wie der Virologe Prof. Jonas Schmidt-Chanasit vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin erläutert. Diese Kette der Übertragung macht Präventionsmaßnahmen am Ort der Infektion zur wichtigsten Verteidigungslinie gegen die weitere Ausbreitung.

Präventionsstrategien und kontroverse Impfdebatte

Reisemediziner empfehlen Touristen, sich durch lange, die Haut bedeckende Kleidung, den Einsatz von Mückenschutzmitteln und Fliegengittern an den Fenstern zu schützen. Da die Aedes Mücke tagsüber sticht, sind herkömmliche Mückensprays abends oft unzureichend. Der individuelle Schutz ist entscheidend, da es aktuell keine spezifische antivirale Therapie zur Heilung einer akuten Dengue-Infektion gibt. Die Behandlung beschränkt sich auf die Linderung der Symptome.

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Hinsichtlich der präventiven Impfung gehen die Empfehlungen der Experten jedoch deutlich auseinander. Die Ständige Impfkommission (Stiko) rät Touristen in Dengue-Gebieten nur dann zur Impfung, wenn sie bereits eine vorherige Infektion mit dem Virus nachweisen können. Diese restriktive Haltung basiert auf dem Verständnis, dass eine Impfung bei ungeimpften, virus-negativen Personen das Risiko eines schweren Verlaufs bei einer späteren natürlichen Infektion erhöhen könnte.

Im Gegensatz dazu empfiehlt Thomas Jelinek, der medizinische Direktor des Berliner Centers für Reisemedizin (BCRT), eine Impfung auch für Personen ohne vorherigen Kontakt mit dem Virus. Die Impfung erfolgt nach dem aktuellen Schema in zwei Dosen im Abstand von mindestens drei Monaten. Ein Vorteil dieses Schemas liegt darin, dass eine schnelle Impfung kurz vor der Reise möglich ist. Diese differing opinions zwingen Reisende zu einer sorgfältigen individuellen Abwägung mit ihrem Hausarzt oder Reisemediziner.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Lage in den betroffenen Regionen der Dominikanischen Republik, Mexikos, Bangladeschs und Vietnams ernsthafte Besorgnis erregt. Die Kombination aus steigenden Fallzahlen, der Aktivität der tagaktiven Stechmücken und der potenziellen Gefahr schwerer Verläufe erfordert höchste Vorsicht. Reisende sollten nicht nur auf Schutz vor Stichen achten, sondern sich auch umfassend über die aktuellen Impfechos informieren, bevor sie ihre Reise antreten.