Denis Huseinbasic wechselt zu Braga: Köln kassiert Ablösesumme und macht satten Gewinn

Der FC Köln verkauft Denis Huseinbasic an den portugiesischen Klub Braga. Der FC kassiert eine mittlere sechsstellige Ablösesumme und sichert sich eine Weiterverkaufsbeteiligung. Huseinbasic wird in der nächsten Saison in der Conference League spielen.

Köln arbeitet weiter am nächsten Umbruch, verkauft Denis Huseinbasic an Portugal-Klub Braga . Der FC kassiert eine mittlere sechsstellige Ablösesumme .

Zudem hat sich Köln eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert. Huseinbasic wird in der nächsten Saison in der Conference League spielen. Sport-Boss Thomas Kessler erklärte, dass Huseinbasic in der vergangenen Saison nicht die Spielzeit gesammelt hatte, die er sich vorgestellt hatte, und dass er auf den Wechselwunsch des Spielers reagiert ist.

Der Wechsel nach Braga sei eine Art Flucht für Huseinbasic gewesen, da er in der abgelaufenen Saison nur in 15 Liga-Spielen zum Einsatz gekommen war und in der Rückrunde kaum noch eine Rolle gespielt hatte. Ein Braga-Vertreter hatte sich bei Kessler über den Spieler informiert, und jetzt hat es im zweiten Anlauf geklappt. Huseinbasic dankte dem FC für die Chance und das Vertrauen, die er bei seinem Wechsel erhalten hatte, und für die Unterstützung der Fans, auch in schwierigen Phasen.

Mit dem Transfer macht Köln sogar noch einen satten Gewinn, da Huseinbasic 2022 für nur 50.000 Euro von Kickers Offenbach zum FC gewechselt war und aktuell einen Marktwert von 2 Mio. Euro hat. In seiner stärksten Zeit unterwar Huseinbasic im Sommer 2023 sogar mal 5 Mio. Euro wert und einer der Leistungsträger im Team.

Huseinbasic hatte noch bis 2027 einen Vertrag beim FC, ist aber bereits der achte Profi, der den Verein verlässt. Zuvor waren bereits Eric Martel, Cenk Özkacar, Kristoffer Lund, Felipe Chavez, Dominique Heintz, Florian Kainz und Luca Kilian verabschiedet worden





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