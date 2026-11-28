'Avengers 5' und 'Dune 3' starten gleichzeitig. Regisseur Denis Villeneuve hofft, dass sein Werk an den Kinokassen überleben wird.

Es ist ein besonderes Filmwochenende, das Erinnerungen an das Phänomen "Barbenheimer" vor einigen Jahren weckt. In deutschen Kinos startet am 16. Dezember der nächste "Avengers"-Film "Doomsday" der Marvel Studios.

Einen Tag später folgt "Dune: Part Three". , 59, den Regisseur des Sci-Fi-Epos, bringt die Konkurrenz aus dem Hause Marvel durchaus ins Schwitzen.

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"Ich hoffe, dass wir überleben werden", sagte er mit Blick auf den mächtigen "Avengers"-KonkurrentenIn den USA starten "Dune 3" und "Avengers 5" sogar beide am 18. Dezember. Im Gespräch mit "Time" bezeichnete Villeneuve "Doomsday" dann auch als ein "Mammut". Seinen dritten "Dune"-Film, in dem immerhin auch Superstars wie: Part Three" sei zudem nicht mehr möglich gewesen, da die für das Einspielergebnis nicht unwichtigen IMAX-Kinosäle schon gebucht waren.