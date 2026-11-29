Regisseur Denis Villeneuve äußert sich enttäuscht über Disney's Verschiebung von Avengers: Doomsday auf den Dezember 2026. Der Konflikt mit Dune: Part 3 eskaliert.

Der renommierte Regisseur Denis Villeneuve äußert seine tiefe Enttäuschung über die geplante direkte Konkurrenz zwischen seinem Filmwerk "Dune: Part 3" und dem kommenden Marvel-Film "Avengers: Doomsday". Diese Spannungen wurden verschärft, nachdem Disney und Marvel Studios den Starttermin für ihr Superhelden-Epos von ursprünglich dem 1. Mai 2026 auf den 16. Dezember 2026 verschoben haben. Diese Verschiebung platziert den dritten Teil der Saga von Denis Villeneuve unmittelbar in die gleiche Kinowoche, was in der Filmbranche als potenziell schädlich für beide Projekte wahrgenommen wird.

Kommentar von Denis Villeneuve zur Terminverschiebung

Dennis Villeneuve bezeichnete die Entscheidung als schwer enttäuschend, betonte jedoch, dass er sich bereits auf den ursprünglichen Termin bei den IMAX-Kinos festgelegt hatte. Eine Verschiebung des eigenen Films war aus logistischen Gründen unmöglich, weshalb er sich mit dieser Situation abfinden musste. Er vergleicht seine Produktion mit einem kleinen, aber kraftvollen Tierchen im Gegensatz zur massiven Mammut-Produktion von Marvel. Der Regisseur hofft nun, dass der Film trotz der harten Konkurrenz überstehen wird.

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Während das Fan-Phänomen "Barbenheimer" im Jahr 2023 durch komplementäre Zielgruppen lebte, überschneiden sich die Fangruppen von "Dune: Part 3" und "Avengers: Doomsday" massiv. Dies führt zu dem Risiko eines direkten Kannibalismus der Besucherkzahlen statt zu synergistischen Effekten. Beide Filme zählen zu den teuersten Produktionen des Jahres 2026, wobei "Dune: Part 3" mit 200 Millionen US-Dollar und "Avengers: Doomsday" mit geschätzten 400 Millionen US-Dollar zu Buche schlagen.

Strategische Faktoren und IMAX-Verpflichtungen

Ein Hauptgrund, warum Warner Bros. den Starttermin von "Dune: Part 3" nicht anpassen konnte, sind die langfristigen Verträge mit dem Kinobetreiber IMAX. Solche exklusiven Belegungen werden oft Monate im Voraus festgelegt, was jede flexible Reaktion auf Marktveränderungen erschwert. Die Marketing-Maschinerie für Denis Villeneuves Film war bereits in vollem Gange, als Disney den neuen Termin für "Avengers: Doomsday" verkündete.

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Disney verfügt über andere Leinwand-Großformate und kann somit flexibler agieren, was sich bereits in den Verkaufszahlen niederschlägt. Mit Stand Ende November liegen die nordamerikanischen Vorverkäufe für "Avengers: Doomsday" bei über 100 Millionen US-Dollar. Im Vergleich dazu liegen die Vorverkäufe für "Dune: Part 3" bei knapp 25 Millionen US-Dollar. Diese Diskrepanz verdeutlicht die enorme Marketing-Macht von Marvel Studios im Vergleich zu ihrem Konkurrenten.

Neue Darsteller und Auswirkungen auf das MCU-Universum

Die Rückkehr der beliebten Heldentruppe verspricht neue Fans aus jüngeren Generationen, da das MCU nach einer Pause wiedererstarkt ist. "Avengers: Doomsday" bringt bekannte Gesichter wie Chris Evans sowie Robert Downey Jr. in einer neuen Rolle als Doctor Doom zurück. Diese Besetzung erzeugt eine enorme Erwartungshaltung, die den Druck auf konkurrierende Blockbuster weiter erhöht. Fans planen bereits ein Double-Feature, um beide Produktionen im Kino zu erleben.